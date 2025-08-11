Trump declara emergência em Washington D.C. e convoca Guarda Nacional para expulsar moradores de rua e 'jovens criminosos'

Yuri Gripas/EPA Trump colocou a polícia de Washington sob controle federal, comandada agora por Pam Bondi O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência de segurança pública na capital do país, Washington D.C., nesta segunda-feira (11/8). Assim, a polícia de Washington foi colocada sob controle federal, passando a ser comandada pela procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, e policiais e agentes do FBI foram enviados às ruas. A Guarda Nacional também foi convocada.

Chamando a ação de "dia da libertação" da capital, Trump afirmou, em entrevista coletiva, que é hora de "ações drásticas", para expulsar moradores de rua e prender "jovens criminosos". Em uma série de postagens na rede Truth Social, o presidente americano afirmou que planeja tornar a cidade "mais segura e mais bonita do que nunca". Ele disse que Washington, D.C. foi "tomada por gangues violentas e criminosos sanguinários", bem como por "maníacos drogados e moradores de rua". Em reação às medidas, um protesto se formou em frente à Casa Branca, atraindo dezenas de pessoas que gritam coisas como "tirem as mãos de Washington, D.C." e "protejam o governo autônomo", segurando cartazes com os dizeres "Libertem Washington, D.C.".

No domingo, Trump escreveu em suas redes sociais que "Os sem-teto precisam sair IMEDIATAMENTE" de Washington D.C. e "queremos nossa capital DE VOLTA". Donald Whitehead, diretor executivo da Coalizão Nacional para os Sem-teto, disse que Trump está confundindo a falta de moradia com o crime, acrescentando que as pessoas sem-teto têm maior probabilidade de serem vítimas de um crime do que de cometer crimes. Ele afirmou que, quando os acampamentos onde as pessoas sem-teto vivem são realocados, a criminalidade, na verdade, aumenta em vez de diminuir. Para Whitehead, a falta de moradia aumentou em todo o país — e Washington, D.C. não é exceção.

"Há atualmente cerca de seis mil pessoas em situação de rua em D.C.", disse ele à BBC. Ele afirma que a falta de moradia aumentou devido a problemas estruturais maiores, como o aumento do custo da moradia. "O presidente prometeu lidar com os preços e a inflação, e não vimos isso", diz Whitehead. Whitehead diz estar "muito preocupado" com o local para onde Trump levará as pessoas sem-teto em D.C., como prometeu fazer.