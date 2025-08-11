Cinco jornalistas da Al Jazeera são mortos em ataque israelense em Gaza

Al Jazeera Anas al-Sharif havia feito uma ampla cobertura jornalística do norte de Gaza, informou a Al Jazeera Cinco jornalistas da Al Jazeera, incluindo o renomado repórter Anas al-Sharif, foram mortos em um ataque israelense no domingo (10/08) perto do Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, informou a emissora. Al-Sharif e outro correspondente, Mohammed Qreiqeh, estavam com os cinegrafistas Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa em uma tenda para a imprensa no portão principal do hospital quando esta foi atingida, noticiou a Al Jazeera.

O "assassinato seletivo" foi "mais um ataque flagrante e premeditado à liberdade de imprensa", afirmou a emissora em comunicado. As Forças de Defesa de Israel (FDI, na sigla em inglês) confirmaram que tinham como alvo Anas al-Sharif, alegando que ele "atuava como líder de uma célula terrorista do Hamas". Também afirmaram que ele havia "lançado ataques com foguetes contra civis israelenses e tropas das FDI". O Comitê para Proteção de Jornalistas (CPJ) disse estar estarrecido com o ataque, e que Israel não havia apresentado evidências para respaldar suas alegações contra al-Sharif.

"Este é um padrão que temos visto por parte de Israel — não apenas na guerra atual, mas nas décadas anteriores —, em que normalmente um jornalista é morto pelas forças israelenses e, depois, Israel afirma que ele era um terrorista, mas fornece muito poucas evidências para respaldar essas acusações", afirmou Jodie Ginsberg, CEO do CPJ, à BBC. O editor-chefe da Al Jazeera, Mohamed Moawad, disse à BBC que al-Sharif era um jornalista credenciado que era "a única voz" para o mundo saber o que estava acontecendo na Faixa de Gaza. Durante toda a guerra, Israel não permitiu que jornalistas internacionais entrassem em Gaza para cobrir o conflito livremente. Por isso, muitos veículos de comunicação dependem de repórteres locais dentro do território para a cobertura.

"Eles foram atingidos em sua tenda, não estavam fazendo cobertura a partir da linha de frente de combate", observou Moawad sobre o ataque israelense. "O fato é que o governo israelense quer silenciar a cobertura de qualquer canal de notícias de dentro de Gaza", disse ele ao programa The Newsroom. "Isso é algo que nunca vi antes na história moderna."

Al-Sharif, de 28 anos, estava aparentemente postando no X (antigo Twitter) momentos antes da sua morte, alertando sobre um intenso bombardeio israelense na Cidade de Gaza. Uma postagem publicada após a notícia do seu falecimento parece ter sido pré-redigida e publicada por um amigo. Em dois vídeos com imagens fortes gravados na sequência do ataque, confirmados pela BBC Verify, a equipe de checagem da BBC, é possível ver homens carregando os corpos das vítimas. Alguns gritam o nome de Qreiqeh, e um homem com colete de imprensa diz que um dos corpos é de al-Sharif.