Ameaça a aliados de Moraes e críticas a 'poder ditatorial': a escalada de tensão entre governo Trump e Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em post nas redes sociais, a Embaixada dos EUA descreveu Alexandre de Moraes como "o principal arquiteto da censura e perseguição contra (Jair) Bolsonaro e seus apoiadores" Desde a última quinta-feira (7/8), as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos atravessam um momento de tensão. O atrito começou após a Embaixada norte-americana em Brasília publicar, nas redes sociais, uma advertência direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a pessoas próximas a ele.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Reprodução X Post da Embaixada dos EUA no Brasil feito no dia 8 de agosto No comunicado, divulgado no perfil oficial da embaixada no X (antigo Twitter) na quinta-feira (7/8), Moraes foi descrito como "o principal arquiteto da censura e perseguição contra (Jair) Bolsonaro e seus apoiadores". O texto acusava o magistrado de cometer "flagrantes violações de direitos humanos" — motivo, segundo Washington, para que o governo de Donald Trump aplicasse sanções contra ele com base na Lei Global Magnitsky. A mensagem também advertia que integrantes do Judiciário e de outros setores "estão avisados para não apoiar nem facilitar" as ações do ministro, ressaltando que o governo americano "monitora a situação de perto". Diante da repercussão, o Itamaraty convocou, já na sexta-feira (8/8), o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, para uma reunião na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Escobar é o diplomata de mais alto escalão da representação norte-americana no país desde que Trump reassumiu a presidência e ainda não nomeou um embaixador para o posto. A embaixada confirmou o encontro, mas afirmou que não divulga o conteúdo de reuniões privadas.

A crise se aprofundou no sábado (9/8), quando o vice-secretário do Departamento de Estado dos EUA, Christopher Landau, publicou no X — em mensagem posteriormente republicada pela embaixada americana — novas críticas a Moraes. Reprodução X Tuíte da Embaixada dos EUA no Brasil feito no dia 9 de agosto Landau acusou o ministro de exercer um "poder ditatorial" e de ter "destruído a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos". Ele também declarou que Washington pretende "restaurar a amizade histórica com a grande nação do Brasil". A resposta do governo brasileiro veio na sequência.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que as declarações configuram "um ataque frontal à soberania" e acusou os EUA de "reiteradas ingerências" em assuntos internos. "O Governo brasileiro manifestou ontem à embaixada dos Estados Unidos seu absoluto rechaço (…) e voltará a fazê-lo sempre que for atacado com falsidades como as da postagem de hoje", dizia o texto, mencionando que o país "recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem". O STF não se pronunciou oficialmente sobre o caso.