Quem foram as grandes pintoras da Grécia clássica e por que sabemos tão pouco sobre elas?

Galeria Nacional de Arte Pintura de Joseph Wright de Derby do século 18 em que retrata a "jovem coríntia" Ao abordar a questão das mulheres artistas ao longo da história, até hoje tem predominado uma visão muito limitada: a de começar a falar a partir da Idade Média. Por isso, é dito que a primeira mulher artista da Europa foi a "pintora e serva de Deus" Ende, que assinou, por volta do ano 970, junto com o pintor Emetério, os manuscritos do Beato de Liébana, conservados na catedral de Girona.

Outras freiras medievais dariam os passos seguintes, e assim se chegaria à Itália renascentista. No século 16, Giorgio Vasari dedicou dois capítulos, em seu estudo sobre a vida de artistas ilustres, às mulheres artistas que conhecia: ele fornece dados sobre a interessante escultora Properzia de' Rossi, e sobretudo, sobre uma brilhante pintora, Sofonisba Anguissola, a grande retratista de Felipe 2°. A partir desse ponto, seria traçada até hoje a trajetória da pintura nas mãos de mulheres. Contudo, há alguns anos, eu e meu colega Miguel Ángel Elvira nos questionamos: será que não existiram pintoras na Antiguidade?

Estudamos o problema e, com o tempo, chegamos a publicar um breve livro intitulado Mulheres Artistas da Grécia Antiga. Um parágrafo na história Os teóricos gregos e romanos que escreveram sobre a arte já reconheciam a existência de pintoras: Plínio, em particular, antecipou-se em séculos a Vasari e as reuniu em um parágrafo em sua História Natural. "As mulheres também pintaram: Timarete, filha de Micón, [representou] uma Diana, que se encontra em uma tábua de Éfeso, realizada em um estilo muito antigo; Irene, filha e discípula do pintor Cratino, pintou uma jovem, que se encontra em Eleusis; Calipso, pintou um ancião, o prestidigitador Teodoro e o dançarino Alcisthenes; Aristarete, filha e discípula de Nearco, [representou] um Esculápio. Laia de Cízico [que permaneceu] sempre virgem, esteve em Roma quando M. Varrón era jovem e pintou, tanto com pincel quanto com espátula sobre marfim, retratos, principalmente de mulheres; em Nápoles [se encontram] uma anciã pintada em uma madeira grande, e seu autorretrato ao lado de um espelho. Ninguém teve uma mão tão rápida ao pintar, e, ainda assim, seu valor artístico foi tanto, que seu preço superou em muito o de Sópolis e Dionísio, os pintores retratistas mais célebres de sua época, cujos quadros preenchem as pinacotecas. Também foi pintora uma tal de Olimpias, da qual só se lembra que teve como discípulo Autóbulo."

No entanto, não nos parece suficiente esse ponto de vista, que se limita ao período helenístico. Vale a pena começar nossa análise pelas criadoras femininas no campo da mitologia que, embora não sejam, como tal, "reais", servem de referência. As origens mitológicas Lá em Olimpo, nos tempos imemoriais, os deuses Atena e Hefesto dividiram o domínio das artes.

Hefesto, amparando-se na força de seus músculos, ficou com a escultura e o trabalho com metais. Já Atena, mais inteligente, senhora dos palácios micênicos, se voltou aos trabalhos minuciosos e criativos que as damas e as escravas realizavam em seus aposentos: seriam dela a tecelagem, o bordado, as esculturas de marfim e a pintura que cobria as paredes. Getty Images Penélope passou meses bordando um pano — que desfazia todas as noites — para evitar ter que escolher um novo esposo durante a ausência de seu marido Ulisses Com o tempo, a poesia épica aprofundaria uma divisão tão sugestiva, firmemente enraizada, por outro lado, em uma mentalidade patriarcal.