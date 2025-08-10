O sistema secreto que o Hamas usa para pagar salários do governo

EPA Cerca de 30 mil funcionários civis recebem seus salários por meio do sistema de pagamento secreto do Hamas Após quase dois anos de guerra, a capacidade militar do Hamas está severamente enfraquecida e sua liderança política sob intensa pressão. Ainda assim, ao longo do conflito, o Hamas conseguiu manter um sistema financeiro secreto em dinheiro capaz de pagar os salários dos 30 mil funcionários civis, totalizando cerca de US$ 7 milhões (R$ 37 milhões).

A BBC conversou com três funcionários que confirmaram ter recebido, na última semana, cerca de US$ 300 (R$ 1.625) cada. Acredita-se que eles estejam entre as dezenas de milhares de empregados que continuaram a receber, no máximo, 20% do salário que tinham antes da guerra, a cada dez semanas. Em meio à inflação, esse salário simbólico — uma fração do valor integral — está gerando crescente insatisfação até mesmo entre apoiadores fiéis do movimento. A grave escassez de alimentos — que as agências humanitárias atribuem às restrições impostas por Israel — e o aumento dos casos de desnutrição persistem em Gaza, onde, nas últimas semanas, um quilo de farinha chegou a custar US$ 80 (R$ 430). Sem um sistema bancário em funcionamento em Gaza, até mesmo receber salário é um processo complexo e, em alguns casos, perigoso.

Israel identifica e ataca regularmente os distribuidores de pagamentos do Hamas, buscando enfraquecer a capacidade do grupo de governar. Desde policiais a fiscais de impostos, os funcionários geralmente recebem mensagens criptografas em seus próprios celulares, ou de seus cônjuges, com instruções para ir até uma localização específica, em um horário determinado, para "encontrar um amigo para um chá". No ponto de encontro, o trabalhador é abordado por um homem — ou ocasionalmente por uma mulher — que discretamente entrega um envelope lacrado contendo o dinheiro e desaparece sem qualquer outra interação.

Anadolu via Getty Images O aumento dos casos de desnutrição persistem em Gaza, enquanto o preço dos alimentos dispara Um funcionário do Ministério de Assuntos Religiosos do Hamas, que preferiu não se identificar por questões de segurança, descreveu os perigos que envolvem buscar o pagamento. "Toda vez que eu vou pegar meu salário, eu me despeço da minha esposa e dos meus filhos. Eu sei que posso não voltar", afirma. "Em várias ocasiões, os bombardeios de Israel atingiram pontos de distribuição de salários. Eu sobrevivi a um que teve como alvo um mercado movimentado na cidade de Gaza."

Alla, cujo nome foi modificado para proteger sua identidade, é um professor contratado pelo governo administrado pelo Hamas, e é o único provedor para uma família de seis pessoas. "Recebi 1.000 shekels (cerca de R$1.625) em notas velhas. Apenas 200 shekels podiam ser usados, o resto eu honestamente não sei o que fazer", contou à BBC. "Depois de dois meses e meio de fome, eles nos pagam em dinheiro esfarrapado. Muitas vezes sou obrigado a ir até os pontos de distribuição na esperança de conseguir alguma farinha para alimentar meus filhos. Às vezes eu consigo trazer um pouco para casa, mas na maioria das vezes eu fracasso."