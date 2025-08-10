'Acho que você é um vampiro emocional': 5 dicas para lidar com relacionamentos exaustivos

Getty Images O 'vampiro emocional' não se alimenta do seu sangue. Ele drena toda a sua energia Será que você tem um "vampiro emocional" na sua vida? Não estamos falando de vampiros como o Drácula, que dormem em caixões e se alimentam de sangue.

A expressão "vampiro emocional" refere-se às pessoas à sua volta que, de alguma forma, conseguem drenar toda a sua energia, sempre que você está com elas. São as amizades que só sabem reclamar, que exigem que você sinta sempre o mesmo que elas e escute os problemas delas, sem nunca perguntar pela sua vida. Um vampiro emocional manifesta diversas características específicas, segundo a psicóloga e escritora Suzy Reading, ao programa Woman's Hour ("A Hora da Mulher", em tradução livre), da BBC Rádio 4. "Eles têm uma necessidade excessiva de chamar a atenção, de validação, de reconfirmação", explicou ela. "Mas também um sentido de que nada do que ocorreu na vida é culpa deles." Enquanto estão concentradas no eu, no ego, elas também estão conscientes dos seus padrões de comportamento e dos impactos que causam às outras pessoas, segundo a psicóloga. Mas têm pouca compaixão pelos demais, sem que tenham consciência da falta de empatia.

Além de esgotadoras, estas relações podem debilitar pouco a pouco a sua autoestima e fazer você duvidar se não é você que tem o problema. Getty Images Os vampiros emocionais necessitam de atenção e validação constante das pessoas à sua volta A jornalista Radhika Sanghani passou por uma experiência parecida. O programa Woman's Hour também a convidou para que contasse como enfrentou o problema. "Quando eu era adolescente e depois que completei 20 anos, acredito que não conseguia identificar [os vampiros emocionais]", relembra ela.

"Eu me perguntava se era minha culpa: 'Por que esta conversa não está funcionando? Talvez seja eu?'" Com o passar do tempo, ela conseguiu perceber que seu esgotamento emocional se devia a essas pessoas e era preciso estabelecer limites. Aqui estão cinco conselhos de Reading e Sanghani para saber como lidar com os vampiros emocionais na vida.

1. Fale diretamente sobre o comportamento Reading destaca que, quando confrontamos uma pessoa para comunicar nossa opinião sobre seu comportamento, "precisamos ter habilidade para expressar nossa crítica, sendo diretos e dizendo: 'Quando você faz tal coisa, eu me sinto desta maneira.'" Caso contrário, a pessoa poderá passar o resto da vida observando suas amizades desaparecerem, sem ter ideia por quê. "É uma oportunidade de crescimento", afirma a psicóloga.