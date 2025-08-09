Por que brinquedos sexuais estão sendo atirados durante os jogos da liga feminina de basquete dos EUA?

Getty Images Dois dos suspeitos estão agora enfrentando acusações criminais Diversos jogos de basquete profissional feminino foram interrompidos nos últimos dias depois que brinquedos sexuais foram jogados nas quadras, deixando jogadores e técnicos frustrados e os torcedores perplexos. Dois dos suspeitos estão agora enfrentando acusações criminais e a Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA) condenou tal comportamento.

Nesta semana, membros de um grupo de meme-coin (criptomoeda cuja origem está em um meme) teriam reivindicado a responsabilidade por alguns dos incidentes em que vibradores coloridos foram jogados na quadra ou na área do banco durante os jogos. O motivo seria uma forma de chamar a atenção para o lançamento da moeda. Os jogadores e os técnicos estão preocupados com a segurança e com o significado e a hostilidade por trás dos incidentes. O jogo entre o Atlanta Dream e o Chicago Sky foi interrompido nos segundos finais na noite de quinta-feira depois que um brinquedo sexual roxo foi jogado da arquibancada para a tribunal. Embora as pessoas que estavam nas arquibancadas tenham sido interrogadas, ninguém foi preso. A WNBA disse que qualquer torcedor que fosse pego jogando brinquedos sexuais na quadra seria banido da liga e enfrentaria processo judicial.

O número exato de incidentes não é claro porque, em alguns casos, os itens são arremessados, mas não atingem o tribunal ou o banco. "É muito desrespeitoso", disse Elizabeth Williams, jogadora do Chicago Sky, após um incidente semelhante na semana passada. "Eu realmente não entendo o objetivo disso. É realmente imaturo. Quem quer que esteja fazendo isso precisa crescer." A treinadora principal do Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, chamou o número crescente de incidentes de "distração".

"Isso vem ocorrendo há séculos", disse ela aos repórteres na quinta-feira. "A sexualização das mulheres. Essa é a versão mais recente disso. E não é engraçado e não deveria ser motivo de piadas em programas de rádio, na imprensa ou em qualquer comentário." Na terça-feira, enquanto o Indiana Fever jogava contra o Los Angeles Sparks, um brinquedo sexual verde caiu na quadra perto da jogadora do Indiana, Sophie Cunningham. Ela havia postado na mídia social dias antes, pedindo aos culpados que parassem de jogar os objetos, dizendo: "vocês vão machucar uma de nós".