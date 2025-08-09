'Gângster Debbs': a avó que usou sua própria família para administrar um império de drogas multimilionário

Policía Metropolitana Deborah Mason era chamada de "gângster Debbs" e recrutou seus quatro filhos para distribuir cocaína pelo Reino Unido Em uma madrugada de abril de 2023, agentes disfarçados observaram uma mulher carregando caixas em um carro alugado, em um centro comercial perto do porto de Harwich, em Essex, na Inglaterra. Eles haviam recebido um alerta sobre o carro, que havia saído de Londres na noite anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O veículo seguiu até Ipswich, no leste do país, onde a mulher entregou uma sacola pesada de roupa suja a um desconhecido. A mulher não parecia ser alguém envolvida com o tráfico de drogas. Seu advogado afirmou que "sem dúvida, ela foi escolhida por ser alguém que não chamaria atenção". Essa mulher era Deborah Mason, conhecida em sua família como "gângster Debbs", ou "abelha rainha": avó e matriarca de uma família mafiosa que atuava no sudeste da Inglaterra. Mason havia recrutado seus quatro filhos, sua irmã e outras pessoas próximas para ajudá-la a distribuir cocaína por todo o país, financiando um estilo de vida luxuoso que incluía acessórios da marca Gucci comprados para seu gato e uma chaleira de 250 dólares (cerca de R$ 1.400).

No dia 18 de julho deste ano, a mulher de 65 anos foi condenada no tribunal de Londres a 20 anos de prisão por conspiração para fornecimento de drogas. O restante da quadrilha recebeu penas que variam entre 10 e 15 anos de prisão pelo mesmo crime. Policía Metropolitana Os oito acusados da quadrilha: Tina Golding, Lillie Bright, Deborah Mason, Demi Kendall, Demi Bright, Anita Slaughter, Reggie Bright e Roseanne Mason A coleta da droga A Polícia Metropolitana de Londres monitorou Deborah Mason durante sete meses após aquela madrugada em Harwich, enquanto ela e sua quadrilha familiar realizavam coletas de cocaína e outras drogas nos portos, principalmente o de Harwich, mas também em Folkstone e Dover. O padrão geralmente era o mesmo: pegavam pacotes de cocaína bem embalados, os colocavam em sacolas de supermercados e, em seguida, os entregavam à próxima pessoa na cadeia de distribuição.

A polícia observou a quadrilha fazer entregas no sul de Londres e em outras cidades do Reino Unido, como Cardiff, Bristol, Sheffield, Rotherham, Manchester, Bradford, Southend, Leicester e Walsall. Um homem, preso pela polícia em Leicester pouco depois de uma entrega, foi flagrado com 10 quilos de cocaína. Outras viagens eram feitas para receber o "salário", como diziam. Policía Metropolitana A quadrilha foi flagrada fornecendo quase uma tonelada de cocaína durante sete anos No total, a droga movimentada pela quadrilha tinha um valor de atacado entre 30 e 40 milhões de dólares (R$ 168 a R$ 220 milhões), com um valor nas ruas que podia chegar a 110 milhões de dólares (R$ 615 milhões), segundo declarou a promotoria durante audiência.

O tribunal ouviu que a quadrilha usava codinomes para se comunicar entre si e com seu fornecedor — um homem conhecido apenas como "Bugsy" — por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. Deborah Mason mantinha uma relação próxima com "Bugsy" e chegou a viajar de férias com ele para Dubai e Bahrein, em outubro de 2023. Durante sete meses, "gângster Debbs" realizou 20 viagens transportando pelo menos 356 quilos de cocaína, além de fazer entregas e recolher dinheiro em espécie.