Quem era o piloto que morreu após bater a 450 km/h em busca de recorde terrestre

Os organizadores de uma corrida no famoso salar de Bonneville, no Estado de Utah, EUA, confirmaram que o veterano piloto Chris Raschke morreu no domingo (3/8) em um acidente a 455 km/h ao tentar quebrar o recorde de velocidade terrestre. Raschke perdeu o controle do seu veículo, o Speed Demon III, após três quilômetros, de acordo com um comunicado da Southern California Timing Association, que organiza a Speed Week, evento que começou na década de 1940.

Raschke recebeu primeiros socorros no local, mas morreu pouco depois, segundo os organizadores. A causa do acidente ainda está sob investigação. O diretor da corrida, Keith Pedersen, disse que sua morte abalou a comunidade de corrida. "É muito mais uma camaradagem e uma comunidade, e isso cria muitas amizades e confiança", disse Pedersen. "Ele é uma grande parte disso, e sentiremos muito a sua falta." No ano passado, o piloto havia conseguido atingir a velocidade de 737 km/h na Speed Week, segundo a revista especializada Hot Rod.

A equipe Speed Demon disse que estava "profundamente entristecida" por sua morte. O Speed Demon III era a última versão do carro da equipe. Seu chefe, Steve Watt, disse à BBC News que Raschke morreu ao realizar um teste conhecido como "shakedown", e que o carro "nem estava em velocidade média". "Era para ser uma corrida fácil", disse ele na terça-feira (4/8).

"Não sabemos o que aconteceu", disse ele, acrescentando que não se sabe se houve falha mecânica. Speed Demon 715 Esse era o Speed Demon III. 'Chris quebrará recordes no céu' O apresentador de automobilismo Brian Lohnes foi um dos muitos a prestar homenagens ao piloto na Hot Rods e disse que Raschke era "um dos pilares do ramo, era um piloto habilidoso de um dos veículos com rodas mais rápidos da história". "E ele era, como muitos de nós, totalmente apaixonado pelos carros e pelo universo ao redor deles".