O ex-Super-Homem que vai virar agente para deportar imigrantes nos EUA

Timothy White/Disney General Entertainment Content via Getty Images Dean Cain atuou na série Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman. O ex-intérprete do Super-Homem, o ator Dean Cain, anunciou que está planejando se juntar ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). O órgão está por trás do esquema de deportações intensificado pela administração de Donald Trump. Em uma entrevista na quarta-feira (6/8), Cain, que já é um oficial de segurança empossado, disse: "Serei empossado como agente do ICE o mais rápido possível".

A declaração veio após ele divulgar um vídeo incentivando o público a se juntar ao serviço de imigração, como parte de uma campanha de recrutamento promovida pelo ICE. Cain interpretou o papel do Super-Homem entre 1993 e 1997 na série de TV Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman. O ator continuou atuando em diversos outros filmes e séries de TV, além de também ter trabalhado como diretor. Recrutamento do ICE No final de julho, o ICE anunciou que pretende recrutar mais 10 mil novos profissionais, dobrando o número de funcionários da agência à medida que intensifica as deportações em todo o país.

O ICE está especialmente interessado em contratar oficiais de deportação, além de advogados, investigadores criminais, avaliadores de vistos estudantis e outros cargos. Falando à Fox News na quarta-feira, Cain disse: "Divulguei um vídeo de recrutamento ontem — na verdade, sou um delegado adjunto empossado e um policial da reserva — não fiz parte do ICE, mas assim que publiquei isso e vocês mencionaram um trechinho no programa, a coisa explodiu." "E agora já conversei com alguns oficiais do ICE e serei empossado como agente do ICE o mais rápido possível."

Getty Images Cain disse que quer "proteger" os EUA "As pessoas precisam se posicionar. Eu estou me posicionando. Espero que vários outros ex-agentes também se posicionem, e que a gente atinja essas metas de recrutamento imediatamente e ajude a proteger este país", acrescentou Cain. A BBC News entrou em contato com o Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA para comentar o assunto, mas não teve resposta. O presidente Donald Trump prometeu aumentar o ritmo das deportações no país para um milhão por ano.