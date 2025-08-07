Netanyahu diz que quer assumir controle total de Gaza e pressiona gabinete de guerra a aprovar plano que divide lideranças em Israel

Reuters O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse à emissora americana Fox News que pretende assumir o controle total da Faixa de Gaza. Em declarações antes de uma reunião do gabinete de segurança israelense, Netanyahu foi questionado pelo veículo se Israel faria isso.

Em resposta, Netanyahu afirmou: "Pretendemos, para garantir nossa segurança, remover o Hamas de lá, permitir que a população se livre de Gaza e passá-la para um governo civil — que não seja o Hamas e nem alguém que defenda a destruição de Israel". "Queremos nos libertar e libertar o povo de Gaza do terrível terror do Hamas", acrescentou. Mas Netanyahu também diz que Israel "não quer manter" o controle sobre o território. "Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-lo. Não queremos estar lá como um órgão governante", afirmou.

Já era esperado que Netanyahu pressionasse seu gabinete de segurança a aprovar um plano para assumir o controle de Gaza na reunião desta tarde. A mídia israelense vem noticiando há vários dias que o primeiro-ministro busca apoio para um plano para expandir a operação militar em Gaza e reocupar todo o território. Isso gerou temores de que uma nova escalada militar coloque em risco os palestinos que vivem em Gaza e foram empurrados para áreas cada vez menores desde o início da guerra, há quase dois anos.

Enquanto isso, as famílias dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza e líderes militares israelenses temem que o aumento das operações militares coloque em risco cerca de 20 reféns israelenses vivos. Esta manhã, o jornal Ma'ariv relatou que a "avaliação predominante é que a maioria e possivelmente todos os reféns vivos [irão] morrer" durante qualquer ofensiva expandida, mortos pelos seus captores ou acidentalmente por soldados israelitas. Isso ocorre após o fracasso de negociações indiretas entre Israel e o Hamas sobre um cessar-fogo e um acordo para a tomada de reféns, e após grupos armados palestinos divulgarem vídeos de dois reféns israelenses parecendo fracos e emaciados.

Há relatos de que líderes militares se opõem à reocupação. As divergências entre as lideranças militar e política de Israel ganharam as manchetes nos últimos dias, com o chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Eyal Zamir, se opondo publicamente aos planos de Netanyahu. Zamir teria dito a Netanyahu, em uma reunião tensa no início desta semana, que isso era "equivalente a cair em uma armadilha". Ainda assim, a expectativa no momento é de que a proposta seja aprovada pelo gabinete de segurança. Israel, que controla cerca de 75% do território, não operou na Cidade de Gaza e nos campos no centro da Faixa, onde vivem cerca de um milhão de palestinos.