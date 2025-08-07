Fama como Wandinha foi 'avassaladora', diz Jenna Ortega

Fama como Wandinha foi 'avassaladora', diz Jenna OrtegaA atriz de 22 anos diz que não sabia se as pessoas assistiriam à série Wandinha, protagonizada por ela e que se tornou um sucesso desde o lançamento, em 2022
A primeira temporada da série Wandinha, sobre a filha 'inexpressiva' da família Addams, se tornou a série em língua inglesa mais popular da Netflix desde que foi lançada, em 2022.
O sucesso, estrelado por Jenna Ortega, deu à atriz americana uma fama repentina, que ela descreveu como "muito avassaladora".
Em entrevista ao correspondente de cultura da BBC, Lizo Mzimba, a atriz, de 22 anos, disse estar "muito grata e feliz por ter conseguido tocar as pessoas da maneira como tocou". Mas, ao ser questionada se estava pronta para os holofotes que vieram com a série, Ortega respondeu:
"Alguém está? Não, eu não estava. E não gostaria de conhecer alguém que estivesse. Eu acho que isso nunca deveria ser uma coisa normal."
E acrescentou: "Eu continuo muito agradecida por isso. Nós não sabíamos se alguém iria assistir à série. Você faz essas coisas sem saber o que vem depois, então foi algo "muito avassalador".
A segunda temporada da série de Tim Burton, que estreia no dia 06 de agosto, acompanha o retorno de Wandinha Addams à Academia Nevermore, agora sob a liderança de um novo diretor.
Os pais de Wandinha também ganham um espaço maior nessa temporada, aparecendo de forma constante no campus da escola, algo que, segundo a Netflix, resulta em "uma nova e rara forma de tortura para uma detetive amadora ferozmente independente".
A maior presença do pai e da mãe de Wandinha, Gomez e Mortícia Addams, oferece à série uma oportunidade de explorar as dinâmicas familiares de forma mais profunda do que na primeira temporada.
"Acho que um dos motivos pelos quais as pessoas se identificam tanto com a família Addams é justamente pela estranheza deles", reflete Ortega.
"Eles são uma unidade muito coesa, mas também são muito diferentes uns dos outros e se destacam. Eles não deveriam se encaixar como família, mas se encaixam. E isso é algo com que muita gente se identifica."
Ela destaca a dinâmica complexa entre Wandinha e Mortícia, interpretada por Catherine Zeta-Jones, e diz estar ansiosa para que o público "possa ver mais" da atriz galesa, que ela descreve como alguém com uma "presença divina e deliciosa".
"É muito comum que mãe e filha entrem em conflito, com a filha querendo ser independente e sentindo que talvez ela não esteja tendo o espaço que merece ou precisa para se descobrir por conta própria", observa Ortega.
"Mas também há o desejo da mãe de cuidar dos filhos e protegê-los, e não querer que eles passem pelas mesmas situações difíceis que ela enfrentou no passado. Lendo os roteiros, tudo isso é bem aplicável à minha experiência como adolescente, e ainda hoje."
A carreira de Janne Ortega
Nascida na Califórnia, Janne Ortega também estrelou Os fantasmas ainda se divertem, A morte de um unicórnio, e dois filmes da franquia Pânico, além das séries da Netflix Você e Jane The Virgin.
Mas seu papel mais conhecido é o de Wandinha Addams, uma personagem marcada por seu humor afiado, jeito impassível e fascínio por coisas mórbidas.
A primeira atriz a interpretar Wandinha foi Lisa Loring, na série de TV A Família Addams, em meados da década de 1960. Depois, a personagem foi interpretada por Christina Ricci em dois filmes lançados no início dos anos 90.
Ortega está explorando um novo lado profissional na segunda temporada, ao atuar também como produtora executiva, algo que, segundo ela, "foi uma grande escola para mim...tentei absorver o máximo que pude".
A atriz americana reconhece o intervalo de três anos entre a primeira e a segunda temporada, mas acrescenta que isso "permitiu que as coisas se acalmassem um pouco".
Segundo ela, o público foi "muito paciente".
"Nós fizemos as pessoas esperarem por muito tempo. Nós queríamos agradá-las, mas de formas novas e mais empolgantes."
Mais destaque para outros personagens
A segunda temporada deu à Catherine Zeta-Jones um papel maior depois de "apenas aparecer brevemente e apresentar a matriarca da personagem central", afirma a atriz, que interpreta Mortícia Addams.
Ela lembra que trabalhar na primeira temporada fez com que sentisse "como a base de algo".
Então, quando os produtores disseram a ela que queriam usar a segunda temporada para "realmente incorporar a família de Wandinha e explorar a dinâmica entre mãe e filha, foi uma alegria".
"Eles criaram um enredo muito bonito que não sobrepôs a trama principal da Wandinha e sua jornada, apenas complementou tudo de forma belíssima, dando mais profundidade aos nossos personagens", disse Zeta-Jones.
"Nesse ponto da minha carreira, me sinto muito abençoada por fazer parte desse universo."
Outras nomes do elenco que aparecem na nova temporada incluem Joanna Lumley, que interpreta a avó de Wandinha, Steve Buscemi, como o novo diretor da escola, e Billie Piper, que faz a diretora de música Isadora Capri.
'Comunidades online podem ser algo muito solitário'
Janne Ortega afirma que uma das razões pelas quais a série teve uma repercussão tão ampla é porque explora assuntos como "onde encontramos nosso senso de comunidade hoje em dia."
"Eu não estava aqui nos anos 70, mas ouço histórias de pessoas batendo na porta de vizinhos, de bicicletas circulando por toda a cidade, ou de simplesmente combinar de encontrar alguém em determinado horário e lugar."
Segundo a atriz, isso contrasta fortemente com a dependência atual de smartphones. "As pessoas não conversam mais com as outras pessoalmente. Elas estão interagindo e encontrando suas comunidades online, o que pode ser muito solitário."
"Além disso, existem tantas vozes e opiniões às quais estamos expostos hoje, muito mais do que normalmente seria, ou do que os seres humanos foram feitos para lidar. Por isso, acho que é muito mais difícil encontrar um senso de identidade. Os jovens estão com dificuldades para descobrir: 'O que faz minha voz se destacar? O que há em mim, neste mundo e nesta sociedade hoje, que me dá um senso de propósito, de controle ou de autoridade?'."
De acordo com Zeta-Jones, a família Addams é fácil de se identificar porque "nós abraçamos nossas idiossincrasias", acrescentando que "está tudo bem em ser diferente, não tentamos colocar isso dentro de caixas ou esconder. Como família, nós encorajamos isso.. é a família moderna por excelência".
Ortega concorda e diz que "existe um enorme conforto em ver pessoas que são claramente elas mesmas, livres, e que colocam prioridade no que realmente importa: em sua família, em quem está à sua frente, seus interesses especiais, sua força e sua coragem, e sua confiança na própria voz".
"Hoje em dia, é muito fácil ser levado por uma 'mentalidade de rebanho' e eu acho que é muito importante que os jovens vejam essa família mais do que nunca."
Os primeiros quatro episódios da segunda temporada de Wandinha estreiam no dia 06 de agosto, na Netflix. Os quatro episódios restantes serão lançados no dia 03 de setembro.
