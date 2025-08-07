Fama como Wandinha foi 'avassaladora', diz Jenna Ortega

Netflix A atriz americana Janne Ortega disse estar 'grata pela forma como a série tocou as pessoas' A primeira temporada da série Wandinha, sobre a filha 'inexpressiva' da família Addams, se tornou a série em língua inglesa mais popular da Netflix desde que foi lançada, em 2022. O sucesso, estrelado por Jenna Ortega, deu à atriz americana uma fama repentina, que ela descreveu como "muito avassaladora".

Em entrevista ao correspondente de cultura da BBC, Lizo Mzimba, a atriz, de 22 anos, disse estar "muito grata e feliz por ter conseguido tocar as pessoas da maneira como tocou". Mas, ao ser questionada se estava pronta para os holofotes que vieram com a série, Ortega respondeu: "Alguém está? Não, eu não estava. E não gostaria de conhecer alguém que estivesse. Eu acho que isso nunca deveria ser uma coisa normal." E acrescentou: "Eu continuo muito agradecida por isso. Nós não sabíamos se alguém iria assistir à série. Você faz essas coisas sem saber o que vem depois, então foi algo "muito avassalador". A segunda temporada da série de Tim Burton, que estreia no dia 06 de agosto, acompanha o retorno de Wandinha Addams à Academia Nevermore, agora sob a liderança de um novo diretor.

Os pais de Wandinha também ganham um espaço maior nessa temporada, aparecendo de forma constante no campus da escola, algo que, segundo a Netflix, resulta em "uma nova e rara forma de tortura para uma detetive amadora ferozmente independente". Netflix A família de Wandinha, principalmente seus pais, Mortícia e Gomez, ganham mais espaço na segunda temporada da série A maior presença do pai e da mãe de Wandinha, Gomez e Mortícia Addams, oferece à série uma oportunidade de explorar as dinâmicas familiares de forma mais profunda do que na primeira temporada. "Acho que um dos motivos pelos quais as pessoas se identificam tanto com a família Addams é justamente pela estranheza deles", reflete Ortega.

"Eles são uma unidade muito coesa, mas também são muito diferentes uns dos outros e se destacam. Eles não deveriam se encaixar como família, mas se encaixam. E isso é algo com que muita gente se identifica." Ela destaca a dinâmica complexa entre Wandinha e Mortícia, interpretada por Catherine Zeta-Jones, e diz estar ansiosa para que o público "possa ver mais" da atriz galesa, que ela descreve como alguém com uma "presença divina e deliciosa". "É muito comum que mãe e filha entrem em conflito, com a filha querendo ser independente e sentindo que talvez ela não esteja tendo o espaço que merece ou precisa para se descobrir por conta própria", observa Ortega.

"Mas também há o desejo da mãe de cuidar dos filhos e protegê-los, e não querer que eles passem pelas mesmas situações difíceis que ela enfrentou no passado. Lendo os roteiros, tudo isso é bem aplicável à minha experiência como adolescente, e ainda hoje." A carreira de Janne Ortega Nascida na Califórnia, Janne Ortega também estrelou Os fantasmas ainda se divertem, A morte de um unicórnio, e dois filmes da franquia Pânico, além das séries da Netflix Você e Jane The Virgin. Mas seu papel mais conhecido é o de Wandinha Addams, uma personagem marcada por seu humor afiado, jeito impassível e fascínio por coisas mórbidas.