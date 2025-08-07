A ponte que será a maior do mundo e ligará a Sicília à Península Itálica

Stretto di Messina A ponte vai ter 3,3 quilômetros de extensão, de acordo com o projeto O governo da Itália deu aprovação final para um projeto de 13,5 bilhões de euros (cerca de R$ 99,5 bilhões) para construir a ponte suspensa mais longa do mundo, ligando a ilha da Sicília à região da Calábria, na ponta da Península Itálica. Os projetistas afirmam que a ponte — que será construída em uma das áreas com maior atividade sísmica do Mediterrâneo — será capaz de resistir a terremotos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta é a mais recente tentativa das autoridades italianas de lançar o projeto da Ponte de Messina — várias tentativas foram feitas ao longo dos anos, mas os planos foram posteriormente descartados devido a preocupações com os custos, danos ambientais, segurança ou possível interferência da máfia. A primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, admitiu que o projeto não tem sido fácil. No entanto, ela afirmou na quarta-feira (06/08) que o considera um "investimento no presente e no futuro da Itália". "Gostamos de desafios difíceis quando eles fazem sentido", disse Meloni.

Planet Observer/Universal Images Group vía Getty Images A Itália continental e a ilha da Sicília são separadas pelo estreito de Messina, no qual a ponte será construída Os benefícios do projeto De acordo com o projeto aprovado, a ponte sobre o estreito de Messina vai ter 3,3 quilômetros de extensão, e vai se estender entre duas torres de 400 metros de altura, com duas linhas de trem no meio e três faixas de tráfego em cada lado. Roma espera classificar a ponte como um gasto militar para que ela entre como parte da meta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) para defesa. O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, líder do partido de direita Lega e aliado de Meloni, comemorou o marco, afirmando que o objetivo era concluir a ponte entre 2032 e 2033.

Ele também disse que a ponte geraria 120 mil empregos por ano e levaria crescimento econômico para a região. As regiões da Sicília e da Calábria são duas das mais pobres da Europa. Além da ponte, o projeto contempla a construção de 40 quilômetros de estradas e ferrovias, explicou Salvini. A previsão é de que seja cobrado um pedágio de menos de 10 euros (cerca de R$ 64) por carro para atravessar a ponte.

Stretto di Messina A ponte vai conectar a Itália continental com a Sicília Obstáculos a serem superados Mas o projeto ainda vai precisar ser aprovado pelo Tribunal de Contas italiano, assim como por agências ambientais, tanto a nível nacional quanto da União Europeia. Os moradores locais de ambos os lados do estreito cujas propriedades podem ser expropriadas para o projeto também vão ter de ser consultados — e podem contestar legalmente a decisão, o que significa que a construção da ponte pode ser adiada ou até mesmo paralisada por completo. Não seria a primeira vez que a construção da ponte é adiada. Desde que os primeiros planos foram elaborados, há mais de 50 anos, várias ideias tiveram que ser arquivadas por diversos motivos, e o projeto enfrenta forte oposição há muito tempo.