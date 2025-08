Gorilas procuram antigas amigas mesmo após anos longe, diz pesquisa

Os relacionamentos estabelecidos entre gorilas-das-montanhas fêmeas são mais importantes do que se pensava anteriormente, sugere uma nova pesquisa realizada em Ruanda.

Dian Fossey Gorilla Fund As gorilas fêmeas parecem manter suas relações sociais por muitos anos

"Cientificamente, não sei se posso falar em 'amizade'", explica a pesquisadora principal do estudo, Victoire Martignac, estudante de doutorado da Universidade de Zurique, na Suíça. "Mas estamos mostrando aqui que essas relações entre indivíduos do mesmo sexo realmente importam."

As descobertas, publicadas na revista científica Proceedings B da Royal Society, expõem a importância do relacionamento entre duas fêmeas na sociedade dos gorilas.

Eles descobriram que, mesmo quando duas fêmeas ficavam separadas por muitos anos, uma gorila recém-chegada ainda tentava se juntar a uma fêmea com quem já havia estabelecido uma conexão anterior.

Os cientistas basearam a pesquisa em 20 anos de dados que abrangem vários grupos de gorilas no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda.

Mudar para diferentes grupos é fundamental na formação da estrutura social dos animais . É algo que tanto machos quanto fêmeas fazem — as fêmeas, às vezes, se mudam várias vezes ao longo de suas vidas.

Trabalhando em parceria com o Dian Fossey Gorilla Fund, em um local que é monitorado desde 1967, Martignac e seus colegas conseguiram rastrear esses movimentos.

As gorilas evitavam grupos que tinham machos com os quais elas provavelmente tinham parentesco, mas a presença de fêmeas que elas conheciam também "importava muito", explica Martignac.

As fêmeas gravitavam em torno de suas "amigas", mesmo que estivessem separadas há muitos anos.

Elas frequentemente se dirigiam a um grupo com fêmeas com quem haviam crescido, mesmo que isso tivesse acontecido há muitos anos. Também procuravam indivíduos com quem haviam estabelecido uma conexão social — talvez brincando e interagindo — recentemente.