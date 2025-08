Netanyahu vai propor 'conquista total' de Gaza, diz mídia israelense

Diante de relatos de que o chefe do Exército e outros líderes militares se opõem ao plano, a autoridade não identificada disse: "Se isso não funcionar para o chefe do alto comando, ele deve renunciar".

"Do ponto de vista militar, o [Hamas] está totalmente destruído. Por outro lado, como ideologia, está ganhando cada vez mais força entre os palestinos, nas ruas árabes ao nosso redor e também no mundo islâmico."

Grupos armados palestinos divulgaram três vídeos com dois reféns israelenses visivelmente debilitados e desnutridos. As imagens de Rom Blaslavski e Evyatar David, ambos sequestrados no festival Nova em 7 de outubro de 2023, chocaram e indignaram os israelenses. Em uma das cenas, David é mostrado cavando o que ele diz ser sua própria cova em um túnel subterrâneo.

As Forças Armadas israelenses já haviam se mantido afastadas de algumas áreas, incluindo partes do centro de Gaza, devido à suposição de que havia reféns vivos ali. No ano passado, seis reféns israelenses foram executados por seus captores após a entrada de tropas terrestres.

Não houve uma resposta formal, mas autoridades da Autoridade Palestina, que governa partes da Cisjordânia ocupada, denunciaram a proposta israelense e pediram à comunidade internacional que intervenha para impedir qualquer nova ocupação militar.

Palestinos apontam que ministros israelenses de extrema-direita têm defendido abertamente a ocupação e anexação total de Gaza e, em última análise, querem construir novos assentamentos judaicos no território.

Em 2005, Israel desmantelou assentamentos na Faixa de Gaza e retirou suas tropas. Mas, ao lado do Egito, manteve um controle rígido sobre o acesso ao território.

BBC

Guerra prolongada

A ideia de uma nova ocupação surge em um momento crescentes movimentos internacionais para reviver a solução de dois Estados — fórmula defendida há décadas pela comunidade internacional para resolver o conflito entre israelenses e palestinos. O plano prevê a criação de um Estado palestino independente ao lado de Israel, com a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental como capital.

Na semana passada, Reino Unido e Canadá se somaram à França ao anunciar planos condicionais de reconhecimento do Estado palestino.

Netanyahu deve se reunir com ministros e líderes militares importantes para decidir os próximos passos em Gaza. Segundo a rádio do Exército de Israel, está prevista a discussão de planos iniciais para cercar campos de refugiados no centro do território e realizar bombardeios aéreos e incursões terrestres.

O primeiro-ministro israelense disse que vai convocar uma reunião completa do gabinete de segurança ainda nesta semana.

Analistas da imprensa israelense expressaram ceticismo e destacaram os desafios militares, políticos e diplomáticos da proposta.

Em artigo no jornal Yedioth Ahronoth, o colunista Nahum Barnea escreveu: "Netanyahu nunca antes havia apostado em uma escala tão grande." Ele observa que o premiê voltou a prometer cumprir todos os objetivos da guerra. "Mas depois de 22 meses de combates sangrentos, é difícil levar esse tipo de promessa a sério."

"Parece que Netanyahu tem apenas um objetivo na guerra em Gaza: prolongá-la."

Israel lançou sua ofensiva militar em Gaza em resposta ao ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1,2 mil mortos e 251 pessoas levadas como reféns para Gaza.

Desde então, ao menos 61.020 palestinos foram mortos pelas forças israelenses no território, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

