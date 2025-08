Gaza enfrenta 'pior cenário possível de fome', diz órgão de segurança alimentar ligado à ONU

Amande Bazerolle, responsável pela resposta emergencial dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Gaza, disse à agência AFP que os bloqueios e os combates impedem a realização de pesquisas necessárias para a classificação formal de fome.

Jean-Raphael Poitou, diretor do programa para o Oriente Médio da ONG Ação Contra a Fome, também ouvido pela AFP, afirmou que os deslocamentos forçados ordenados pelo Exército israelense e as restrições de movimento nas áreas mais afetadas "complicam enormemente" a situação.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou as acusações de que haja fome em Gaza.

No domingo (27/7), declarou: "Que mentira descarada. Não há política de fome em Gaza, e não há fome em Gaza."

MOHAMMED SABER/EPA/Shutterstock Ajuda entra na Faixa de Gaza após Israel anunciar pausa diária nas hostilidades (Zikim, em 27 de julho de 2025)

'Estamos facilitando a entrada de ajuda'

Enquanto o relatório da IPC era divulgado, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, falou com jornalistas.

Questionado sobre se Israel estaria bloqueando a ajuda humanitária, Sa'ar respondeu que isso é uma "mentira", e que a "realidade" é que o país está, na verdade, facilitando a entrada da ajuda.

Segundo ele, mais de 200 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza desde ontem. "Qualquer um que queira fazer isso, pode fazê-lo", afirmou.

O ministro disse ainda que corredores humanitários foram abertos e mencionou as pausas táticas anunciadas no fim de semana, entre 10h e 20h, para que os caminhões distribuíssem a ajuda com segurança. Também citou lançamentos aéreos de alimentos realizados no sábado e afirmou: "Não há rota que não estejamos utilizando."

No entanto, o relatório publicado pelo órgão apoiado pela ONU destaca que "a ajuda humanitária continua extremamente restrita devido a pedidos de acesso humanitário sendo repetidamente negados e a incidentes de segurança frequentes".

*Com reportagem de Rushdi Abualouf, da BBC News em Istambul, e Jacqueline Howard, da BBC News