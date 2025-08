Quando Bolsonaro será julgado pelo STF?

EPA Se condenado por todos os crimes dos quais é acusado, Bolsonaro pode receber pena de mais de 40 anos Embora o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) não tenha começado, o ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada na segunda-feira (4/8). A prisão cautelar, que ocorre antes de uma condenação pela Justiça, é prevista pelo Código de Processo Penal em alguns casos — por exemplo, se houver risco de fuga ou de uma pessoa atrapalhar a produção de provas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O julgamento de Bolsonaro deve ocorrer entre o final de agosto e início de setembro. No processo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de Bolsonaro pelas acusações de liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado. Se condenado por todos esses crimes, a pena contra o ex-presidente pode superar 40 anos. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal na qual Bolsonaro é réu com mais sete pessoas, determinou um cronograma a partir das alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) — as quais foram apresentadas em 14 de julho, data limite do prazo para a acusação se manifestar.

Segundo o calendário de Moraes, após as alegações finais da PGR, o réu e delator Mauro Cid tem 15 dias corridos para apresentar sua manifestação final. Depois, os demais réus têm mais 15 dias corridos para o mesmo. Ao final dessa etapa, o processo estará pronto para ser julgado. Antes das alegações finais, ocorreu a fase da instrução processual penal, quando são produzidas as provas. Nessa etapa, foram ouvidas testemunhas e réus.

Mesmo preso preventivamente, o ex-presidente pode comparecer normalmente ao julgamento no STF, segundo explica Álvaro Jorge, professor da FGV Direito Rio. O tempo de prisão preventiva é deduzido de eventual pena de prisão determinada na sentença, acrescenta. Além de Bolsonaro, são réus do chamado "núcleo um" ou "núcleo crucial" da tentativa de golpe Alexandre Ramagem; Almir Garnier Santos; Anderson Torres; Augusto Heleno; Mauro Cid; Paulo Sérgio Nogueira; e Walter Braga Netto.

EPA Cid durante interrogatório no STF; suas alegações finais serão apresentadas antes dos demais réus Três deles são generais do Exército: o ex-ministro da Casa Civil Braga Netto, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira. De acordo com a acusação da PGR, a tentativa de golpe articulada pelo núcleo crucial teria começado com a campanha contra o sistema eletrônico de votação durante o governo Bolsonaro (2019-2022); seguido com a pressão sobre as Forças Armadas para aderir ao plano e culminado nos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 janeiro de 2023. Todos os réus negam que tenham tentado dar um golpe.