Prisão de Bolsonaro: as reações de filhos, Michelle, aliados e opositores do ex-presidente

Filhos e aliados de Bolsonaro classificaram prisão domiciliar como símbolo do fim da ditadura no Brasil, enquanto opositores falaram em desrespeito de Bolsonaro às medidas cautelares.

Na decisão, Moraes afirma que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas em 17 de julho, quando o ministro determinou o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente, além da proibição do uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros.

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (4/8), gerou reações de seus filhos, aliados e opositores.

Segundo o despacho desta segunda-feira, Bolsonaro "produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro."

Filho do ex-presidente e deputado federal (PL-SP), Eduardo Bolsonaro fez postagens em inglês e português na rede social X protestando contra a prisão do pai.

Eduardo Bolsonaro destacou que a decisão de Moraes ocorreu no mesmo dia em que a organização Civilization Works publicou dossiê acusando o ministro do STF de criar uma força-tarefa para fazer postagens em mídias sociais justificando as prisões do 8 de janeiro.

Bolsonaro e Eduardo são investigados por tentativa de obstruir o processo no qual o ex-presidente é acusado de comandar um susposto golpe de Estado para se manter no poder.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse em entrevista à CNN Brasil que a prisão do pai demonstra que o Brasil estaria agora "oficialmente numa ditadura".