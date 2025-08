Pressão para agradar a todos impede mulheres de progredir no trabalho?

O que é o 'trabalho de agradar'?

"É um nome muito engraçado para uma realidade incrivelmente deprimente", diz Amy Kean, da consultoria de comunicação Good Shout, que cunhou o termo.

"Refere-se à constante dúvida, ao excesso de reflexão, à paranoia, à mudança de atitude e à máscara que as mulheres usam todos os dias para serem apreciadas no local de trabalho."

Intitulado Shapeshifters: What We Do to Be Liked at Work ("Metamorfos: o que fazemos para sermos apreciadas no trabalho", em tradução livre), o estudo de Kean, realizado no Reino Unido, afirma que 56% das mulheres sentem pressão para agradar a todos no trabalho, em comparação com apenas 36% dos homens.