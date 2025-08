Piscina, jardim e caramanchão: como é a casa onde Bolsonaro vai cumprir prisão domiciliar

Leandro Prazeres/BBC News Brasil Uma casa com piscina, jardim, dois andares e uma área construída de aproximadamente 400 metros quadrados. É nesse ambiente aparentemente confortável, em um condomínio fechado em um bairro de classe média-alta de Brasília, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai cumprir a prisão domiciliar determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira (4/8).

De acordo com a decisão desta segunda, Bolsonaro "produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro". Em nota, a defesa do ex-presidente, feita pelos advogados Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, disse ter recebido o mandado de prisão contra Bolsonaro com surpresa. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida. Cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que 'em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos'. Ele seguiu rigorosamente essa determinação", diz a nota.

A notícia da prisão domiciliar de Bolsonaro atraiu, na noite de segunda-feira, dezenas de jornalistas para a frente do condomínio onde Bolsonaro mora com sua mulher, Michelle Bolsonaro, sua filha e sua enteada desde janeiro de 2023. Não foram vistos apoiadores do ex-presidente no local. Preços milionários, aluguel pago pelo partido Reprodução Bolsonaro usa o telefone à beira da piscina da casa onde ele irá cumprir prisão domiciliar O Condomínio Solar de Brasília, onde Bolsonaro vai cumprir a prisão domiciliar, fica a pouco mais de 13 quilômetros da antiga casa do ex-presidente em Brasília, o Palácio da Alvorada, hoje habitada por seu principal adversário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele fica no Setor Habitacional Jardim Botânico, uma área afastada da área central de Brasília e repleta de condomínios habitados por funcionários públicos, empresários e profissionais liberais.

Em sites de compra, venda e aluguel, o valor de uma casa no mesmo condomínio oscila entre R$ 1,6 milhão e R$ 2 milhões. A entrada no condomínio é controlada por uma guarita, cancelas separadas para moradores e visitantes e equipamentos de biometria facial. Longe dos planejados prédios das asas Sul e Norte, o condomínio é vizinho de um conjunto de prédios comerciais com restaurantes, padarias, farmácias, sorveterias e barbearia. Bolsonaro se mudou para o condomínio após deixar após voltar ao Brasil de sua viagem aos Estados Unidos, no início de 2023.

A casa onde ele vive fica no Conjunto 5, lote 7. Segundo reportagem da revista Veja, em 2023, o aluguel do imóvel custava, à época, R$ 12 mil, valor custeado pelo PL. Trata-se de uma casa de dois andares, garagem para dois ou três carros a depender das dimensões dos automóveis. A fachada da residência é de vidro jateado branco, que impede a visão do lado de dentro do terreno. O portão da garagem, no entanto, é construído com uma grande vazada na horizontal que permite visualizar, parcialmente, a parte de dentro do terreno.