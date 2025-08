Os caramujos ameaçados de extinção por serem bonitos demais

Pesquisadores em Cuba e no Reino Unido estão trabalhando juntos para desvendar os segredos biológicos dos caramujos Polymita

Bernardo Reyes-Tur Espécies de caracol Polymita são encontradas no leste de Cuba

Pesquisadores embarcaram em uma missão para salvar o que alguns consideram ser os caramujos mais bonitos do mundo — e também para desvendar seus segredos biológicos.

Os caramujos arborícolas do gênero Polymita estão desaparecendo de seus habitats florestais nativos no leste de Cuba. Eles possuem conchas vibrantes, coloridas e com padrões extravagantes.