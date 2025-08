O que se sabe da descoberta no pré-sal anunciada por petroleira britânica como sua 'maior em 25 anos'

BP anuncia descoberta no Rio de Janeiro, na Bacia de Santos, a mais de cinco mil metros e profundidade

A BP (British Petroleum) anunciou nesta segunda-feira (4/8) a descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no Rio de Janeiro, no que a empresa classifica como sua maior descoberta nos últimos 25 anos.

Mauro Pimentel / Getty Images BP anunciou descoberta na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A empresa, que tem sede no Reino Unido, mas está no Brasil há 50 anos, ainda não divulgou os dados volumétricos do poço. Portanto, ainda não é possível saber quanto há de petróleo e de gás a ser explorado.

"Ainda há dúvidas sobre essas quantidades, mas mesmo assim deve ser uma quantidade realmente relevante", afirmou David Zylbersztajn, ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), professor no Instituto de Energia da PUC-Rio e sócio da DZ Negócios com Energia.

Para ele, a descoberta pode causar grandes impactos em outras empresas. "Pode estimular outras empresas a olharem para o Brasil", diz.

O bloco Bumerangue, onde a descoberta foi feita, foi adquirido em leilão pela BP em 2022.