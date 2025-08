Homem morre após queda em show do Oasis em Londres

Reuters Turnê foi iniciada com show em Cardiff, no País de Gales, no início de julho Um homem morreu após sofrer uma queda durante um show do Oasis no sábado (2/8), informou a Polícia Metropolitana de Londres. Policiais e médicos no Estádio de Wembley, em Londres, responderam um chamado de que um homem de 40 anos havia se ferido às 22:19 (18:19 em Brasília).

A apresentação do Oasis estava programada para começar às 20:15 e terminar às 22:15, de acordo com os horários no site do Estádio de Wembley. A banda iniciou sua turnê, Oasis Live '25, em julho. O show de sábado fez parte de sete shows com ingressos esgotados no Estádio de Wembley, que tem capacidade para 90 mil pessoas. A turnê marca o fim de uma separação de quase 16 anos entre Noel e Liam Gallagher.

O Estádio de Wembley informou em um comunicado que médicos, policiais e o serviço de ambulância de Londres atenderam o ferido. "Apesar dos esforços, o fã faleceu. Nossos sentimentos estão com sua família, que foi informada e está sendo amparada por policiais especialmente treinados", afirmou. O estádio acrescentou que o show do Oasis neste domingo ocorrerá conforme o planejado.