Por que muita gente deixou de postar nas redes sociais

Getty Images Kyle Chayka é o autor do livro 'Mundo filtrado: como os algoritmos nivelaram a cultura'. Depois de duas décadas compartilhando cada vez mais postagens online, parece que decidimos reduzir os compartilhamentos. Pesquisas recentes indicam que cerca de um terço de todos os usuários de redes sociais postam menos do que um ano atrás. E esta tendência é especialmente presente entre os adultos da Geração Z (os nascidos entre 1995 e 2010).

Em um artigo recente para a revista The New Yorker, o escritor Kyle Chayka sugeriu que a sociedade pode estar se encaminhando para o que ele chama de "postagens zero" — um ponto em que as pessoas comuns percebem que não vale a pena compartilhar suas vidas online. Percebi esta tendência de queda nas minhas próprias redes sociais. Para cada foto das férias de um amigo ou dos filhos de um colega, parece haver dezenas (quando não centenas) de postagens de marcas e influenciadores, promovendo um novo produto ou discutindo as últimas tendências. As redes sociais costumavam parecer uma cópia imperfeita da minha vida social. Mas, agora, elas parecem ser um "conteúdo" como outro qualquer. Sei que parte disso ocorre porque as plataformas mudaram. O TikTok e o Instagram acumularam infinitas coleções de vídeos verticais e criaram algoritmos assustadoramente poderosos para orientar você através deles.

Mas o que acontece com as nossas vidas digitais quando as redes sociais, aparentemente, se tornam muito menos sociais? Conversei com Kyle para saber mais a respeito. Ele é jornalista do The New Yorker e seu livro mais recente é Filterworld: How Algorithms Flattened Culture ("Mundo filtrado: como os algoritmos nivelaram a cultura", em tradução livre). Confira abaixo a nossa conversa, editada por motivos de concisão e clareza.

BBC Kyle Chayka, em entrevista virtual concedida à jornalista da BBC Katty Kay Katty Kay (BBC): Quando vejo os feeds das minhas redes sociais, encontro muitos anúncios e fotos de lindas casas que nunca irei comprar, em locais que provavelmente nunca irei nem mesmo visitar. Mas estou literalmente tentando lembrar quando foi a última vez em que realmente vi a postagem de um amigo. O que isso significa para o futuro dessas plataformas, se o motivo que nos leva a visitá-las, agora, é totalmente diferente do que era apenas dois anos atrás?