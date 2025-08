Ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe é condenado a 12 anos de prisão domiciliar

Defesa do ex-mandatário afirmou que vai recorrer de sentença.

A sentença foi anunciada nesta sexta-feira (01/08) pela juíza Sandra Heredia, que ordenou a execução imediata da pena, apesar do pedido da defesa de que Uribe permanecesse em liberdade até a análise de recursos.

O ex-presidente, de 73 anos, sempre negou as acusações e se diz vítima de perseguição política.

Ele foi considerado culpado na segunda-feira (28/07) por estimular terceiros a adulterar depoimentos de testemunhas, após ser acusado em 2012 de ter ligações com grupos paramilitares.

Este tribunal deve se pronunciar antes de outubro do ano que vem, data em que os crimes prescreveriam.

A sentença e a pena de prisão domiciliar ocorrem após 13 anos de uma batalha jurídica e midiática, marcada pela polarização e consequências políticas imprevisíveis.

As acusações que levaram à condenação

A batalha judicial começou em 2012, depois que o então parlamentar Iván Cepeda, com base em depoimentos de líderes paramilitares, vinculou o ex-presidente à ascensão do grupo armado Bloque Metro no final da década de 1990 em Antioquia.

O Bloque Metro era um braço das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), que combateu guerrilhas de esquerda e deixou milhares de civis mortos durante conflitos internos no país.