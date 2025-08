Trump: 'Lula pode falar comigo quando quiser'

Na quarta-feira (30/07), Trump formalizou as tarifas de 50% contra o Brasil, embora quase 700 produtos tenham sido isentos da taxa. A entrada em vigor da medida foi postergada, para 6 de agosto.

No mesmo dia, o governo americano submeteu o ministro Alexandre de Moraes à Lei Global Magnitsky, que pune estrangeiros com o bloqueio de bens e contas no país, além da proibição de entrada em território americano.

Tanto as tarifas quanto as sanções são baseadas no argumento de que o Judiciário brasileiro estaria fazendo uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado em ação no STF, da qual Alexandre de Moraes é o relator.