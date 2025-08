Nova lei no Brasil pode aumentar desmatamento da Amazônia, alerta especialista da ONU

Ione Wells - Correspondente da BBC News na América do Sul

Getty Images A Amazônia já está sob pressão de atividades como agricultura e mineração

O projeto da nova lei do licenciamento ambiental, aprovado pelo Congresso e que aguarda sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representa um "retrocesso de décadas" na proteção à natureza no Brasil, segundo Astrid Puentes Riaño, relatora especial das Nações Unidas (ONU).

O texto pode causar "danos ambientais significativos e violações dos direitos humanos", afirmou Riaño em entrevista à BBC News.