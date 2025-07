'Resistência de Lula dá resultados e Trump atenua tarifas ao Brasil', diz agência americana Bloomberg

A resposta "desafiadora" do presidente Lula à tarifa imposta pelo governo Donald Trump de 50% sobre produtos brasileiros foi validada na quarta-feira (31/7), com mercados e empresas "respirando aliviados com a longa lista de isenções às taxas", diz a agência americana Bloomberg.

A Bloomberg afirmou que Lula "se manteve firme contra a pressão dos EUA para interferir no sistema judicial e interromper o processo contra o ex-presidente de direita Jair Bolsonaro" e reforça que Lula sequer teria poder sobre o Supremo Tribunal Federal. "Sua decisão de defendê-lo, embora popular no Brasil, também pareceu tornar os aumentos de tarifas inevitáveis", diz o texto.

A agência publicou que "foi um choque para o governo brasileiro, que teve contato limitado com a Casa Branca nas últimas semanas, confiando em um grupo de líderes empresariais, incluindo o presidente da fabricante de aviões Embraer SA, para defender o caso do Brasil em Washington."

Julgamento de Bolsonaro pode impactar as tarifas?

ANDRE BORGES/EPA-EFE/REX/Shutterstock Sanções norte-americanas a Moraes são uma das pautas mais defendidas por apoiadores de Bolsonaro

As novas tarifas entrarão em vigor a partir do dia 6 de agosto. Antes a previsão era que as novas taxas seriam implementadas já na sexta-feira (1º/8).

A agência diz que o desafio de Lula agora "é transformar o adiamento em uma distensão mais duradoura com o segundo maior parceiro comercial do país" e que o julgamento de Bolsonaro poderia fazer com que Trump suspendesse as isenções.

A Bloomberg lembra que Trump e os EUA têm se manifestado repetidamente sobre o caso nas últimas semanas, com a imposição de sanções da Lei Magnitsky contra o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, "que já entrou em conflito com plataformas de mídia social americanas como Trump Media & Technology Group, Rumble Inc. e X, de Elon Musk."