Por que Trump resolveu adiar as tarifas contra o México

Isaac Esquivel/EPA Trump afirmou que espera entrar em um acordo com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, antes do prazo para o início das novas tarifas O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (31/7) em sua plataforma, Truth Social, que ele e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, chegaram a um acordo para adiar em 90 dias a entrada em vigor das tarifas sobre importações mexicanas. Trump afirmou também que espera chegar a um acordo comercial com o México dentro desse prazo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, segundo o presidente americano, o México concordou em "encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias", isto é, medidas para restringir importações sem recorrer a tarifas ou impostos - como restrições quantitativas - sobre produtos americanos. "Haverá cooperação contínua na fronteira, no que se refere a todos os aspectos da Segurança, incluindo drogas, distribuição de drogas e imigração ilegal para os Estados Unidos", escreveu Trump. O republicano também destacou a melhora no relacionamento com a presidente mexicana. "Cada vez mais, estamos nos conhecendo e nos entendendo", escreveu Trump.

Os dois líderes conversaram por telefone na manhã desta quinta. "Tivemos uma conversa muito boa com o presidente dos EUA, Donald Trump. Evitamos o aumento de tarifas anunciado para amanhã e garantimos 90 dias para construir um acordo de longo prazo por meio do diálogo", escreveu Sheinbaum em sua conta no X. O anúncio ocorre faltando poucas horas para a meia-noite de 1° de agosto, quando as novas tarifas entrariam em vigor.

Como aliados dos EUA estão rompendo com Trump para forçar uma mudança em Gaza No início de julho, Trump avia anunciado tarifa de 30% sobre as exportações mexicanas para os EUA. Segundo carta publicada pelo americano no dia 11 de julho, a taxação era "para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, de despejarem essas drogas em nosso país". No entanto, o acordo mais recente entre os EUA e o México chegou a uma "tarifa de 25% para fentanil, tarifa de 25% para carros e tarifa de 50% para aço, alumínio e cobre", segundo nova publicação de Trump. A mudança vem na esteira de uma série de acordos internacionais e anúncios de alterações em tarifas para diversos países.

Na quarta-feira, às vésperas do início das tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros, Trump assinou um decreto formalizando a taxação, mas a partir de 6 de agosto - e não mais 1º de agosto - e com uma série de exceções. Na lista de 694 produtos isentos estão o petróleo, diversos minérios, aviões e peças, polpas e suco de laranja, diversos produtos químicos, fertilizantes e gases naturais. A lista foi divulgada depois de reuniões entre empresários, membros do governo e do Congresso brasileiro com seus homólogos americanos. No entanto, não houve um encontro ou telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Trump para tratar do assunto.