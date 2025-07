'Violência inaceitável': como o governo Lula vê sanção dos EUA contra Moraes

Essa interpretação foi repassada por dois interlocutores do presidente Lula com o qual a BBC News Brasil conversou em caráter reservado.

A nova sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , anunciada nesta quarta-feira (30/7), reforçou entre integrantes o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ideia de que as ações tomadas em Washington têm o interesse de interferir no ambiente político do Brasil.

A decisão foi publicada no site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.

O tom do documento, de acordo com as fontes, será "duro" e deverá focar na defesa da soberania do país, um dos argumentos mais utilizados pelo governo Lula desde que Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e de que o governo americano anunciou a revogação dos vistos de Moraes e outros integrantes do STF.

De acordo com uma nota divulgada do Departamento do Tesouro americano, Moraes estaria perseguindo políticos de oposição, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo ele, não haveria garantias de que o presidente brasileiro não fosse alvo de algum tipo de desrespeito como ocorreu, na interpretação dele, com outros chefes de Estado a exemplo dos presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

De acordo com uma das fontes ouvidas, a nova sanção contra Moraes reforça o entendimento dentro do governo de que o objetivo do governo americano ao mirar o Brasil não é econômico, mas político.

Ainda de acordo com ele, a interpretação é de que Trump estaria interessado em prejudicar o projeto de reeleição do presidente Lula ao pressionar o Brasil a reabilitar Jair Bolsonaro para as eleições de 2026.

Para isso, ele estaria pressionando o Brasil tanto do ponto de vista político, por meio de sanções a Moraes, quanto do ponto de vista econômico, com as tarifas de 50%.

Atualmente, Bolsonaro está inelegível por ter sido condenado duas vezes em casos que tramitaram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, ele é réu no caso que apura a suposta trama que teria tentado um golpe de Estado após Bolsonaro perder as eleições de 2022. Ele, no entanto, nega seu envolvimento no caso.

Em sua carta anunciando as tarifas, Trump vinculou a medida ao julgamento pelo qual Bolsonaro passa no STF. Ele classificou o processo como uma "caça às bruxas".

O que é a Lei Global Magnitsky

A utilização da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes era um dos principais objetivos do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), desde que ele se mudou para os Estados Unidos, em fevereiro deste ano.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o parlamentar comemorou a sanção e classificou o momento como "histórico".

"Pela primeira vez, o arquiteto da censura, da repressão política e da perseguição judicial no Brasil está enfrentando consequências reais, juntando-se ao infame grupo de abusadores de direitos humanos ao redor do mundo, como o ditador Nicolás Maduro", disse Eduardo.

A Lei Global Magnitsky foi aprovada durante o governo de Barack Obama, em 2012 para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção estatal e morreu sob custódia do governo de Moscou.

Inicialmente, ela foi voltada para os responsáveis por sua morte, a lei teve seu alcance ampliado em 2016, permitindo a inclusão de qualquer pessoa acusada de corrupção ou de violações de direitos humanos na lista de sanções.

Desde então, a lei passou a ter aplicação global.

Em 2017, pela primeira vez a lei foi aplicada fora do contexto russo, durante o primeiro governo de Donald Trump.

As punições incluem o bloqueio de bens e contas no país, além da proibição de entrada em território americano.

Não há necessidade de processo judicial — as medidas podem ser adotadas por ato administrativo, com base em relatórios de organizações internacionais, imprensa ou testemunhos.

Segundo o texto da própria lei, são consideradas violações graves atos como execuções extrajudiciais, tortura, desaparecimentos forçados e prisões arbitrárias sistemáticas.

Também podem ser sancionados agentes públicos que impeçam o trabalho de jornalistas, defensores de direitos humanos ou pessoas que denunciem casos de corrupção.

A Lei Magnitsky já foi usada contra membros do judiciário de países como Rússia e autoridades de Turquia e Hong Kong, em casos de perseguição a opositores, julgamentos fraudulentos ou repressão institucionalizada.