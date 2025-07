'Tarifas de Trump podem reduzir inflação no Brasil e ajudar Lula nas eleições', diz Samuel Pessôa

Getty Images Lula deve chegar às eleições com economia em boa forma e tarifas de Trump não mudam esse quadro, diz Samuel Pessôa, economista do BTG Pactual e do FGV Ibre De olho nas eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem incentivos para não retaliar as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil e colher os frutos de uma inflação mais baixa no país, avalia o economista Samuel Pessôa, pesquisador do banco BTG Pactual e do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). "Do ponto de vista puramente do cálculo eleitoral, Lula tem um incentivo a não retaliar, porque, se ele não retaliar, tem aí uma desinflaçãozinha a médio prazo", diz Pessôa, em entrevista à BBC News Brasil.

"A retaliação pode, eventualmente, ser um instrumento de barganha. Mas, se a gente se enxerga com pouco poder de barganha, do ponto de vista do interesse do bem estar brasileiro, é melhor não retaliar", defende. Para Pessôa, a perspectiva de desinflação no Brasil pouco muda com a possibilidade aventada pelo secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, na terça-feira (29/07), de que alguns produtos não cultivados nos EUA, como café e manga, possam ter a tarifa de importação zerada. Em junho e antes do anúncio do tarifaço de Trump, o economista da FGV havia escrito em sua coluna semanal na Folha de S.Paulo que Lula deve chegar às eleições de 2026 com a economia em boa forma. Agora, mesmo com as tarifas, Pessôa avalia que a economia deve jogar a favor do petista na corrida eleitoral. "Continuo com o meu cenário, que é um cenário de 'pouso suave'. A economia vai desacelerar — esse ano deve crescer uns 2%, ano que vem deve crescer 1,5%, uma desaceleração com relação aos 3% de crescimento no biênio anterior", calcula.

"Mas essa é uma desaceleração que não chega a machucar muito o mercado de trabalho. E, com as boas safras, a inflação de alimentos está cedendo. Eu acredito que as tarifas de Trump não mudam esse cenário." Para Pessôa, faz sentido o governo socorrer os setores mais afetados pelas tarifas através de um crédito extraordinário para além dos limites do arcabouço fiscal, ainda que isso piore a situação das contas públicas do país. Mas, segundo o economista, é fundamental que essa política traga limites claros para seu término, evitando se tornar um "direito adquirido".

"Tivemos recentemente o caso do Perse, programa desenhado para atender as empresas do setor de eventos, muito atingidas pela pandemia. Mas três anos depois do fim da pandemia, a gente estava discutindo no Congresso, até o ano passado, a manutenção do Perse. É uma coisa maluca", afirma. "No Brasil, a gente transforma tudo em direito adquirido rapidamente. Então, dada essa especificidade nossa, o cuidado maior no desenho desse programa é que a previsão do fim dele tem que estar muito clara." À BBC News Brasil, Pessôa comentou ainda o acordo entre Trump e União Europeia — ele considera que os europeus "ajoelharam no milho" frente ao americano.

E explicou por que o presidente chinês, Xi Jinping, pode ser mais duro nas negociações com Trump do que seus pares de países democráticos; além de discordar respeitosamente do Nobel de Economia Paul Krugman, que em entrevista recente à BBC News Brasil, defendeu que o Brasil tem pouco a perder retaliando Trump. Confira abaixo os principais trechos da entrevista. Divulgação FGV 'Acredito que Lula chega no ano que vem, nas vésperas da eleição, com uma economia em bom estado', prevê Samuel Pessôa, do BTG Pactual e do FGV Ibre BBC News Brasil - Num texto recente, o senhor falou que as tarifas de Trump podem ter efeito positivo para a inflação no Brasil, se Lula não retaliar. Como se daria esse efeito?