O que é o Círculo de Fogo do Pacífico e por que 90% dos terremotos do mundo ocorrem nessa área?

Getty Images O Círculo é uma região onde placas tectônicas em volta do Pacífico se encontram O Círculo de Fogo do Pacífico volta a sacudir a Terra. Um potente terremoto com magnitude 8,8 ocorreu nesta quarta-feira (30/7), a cerca de 130 km da costa leste da península russa de Kamchatka. O evento gerou alertas de tsunami em toda a região.

Houve ordens de evacuação em partes da Rússia, no Japão, Estados Unidos, Equador, Peru, Colômbia e Chile. Kamchatka faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, também conhecido como Anel de Fogo. No outro lado do oceano, encontram-se vários países americanos: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. Em seguida, o anel se dobra na altura das ilhas Aleutas, no norte do Oceano Pacífico, entre o Alasca e a península de Kamchatka.

Dali, ele baixa para incluir o litoral e ilhas da Rússia, Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, Malásia, Timor Leste, Brunei, Singapura, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tonga, Samoa, Tuvalu e Nova Zelândia. Ao todo, sua extensão é de 40 mil km. Ali também fica a maior quantidade de vulcões do mundo — incluindo a maior parte dos supervulcões do planeta. Getty Images No Círculo de Fogo do Pacífico fica a maioria dos grandes vulcões do planeta O tremor desta quarta-feira gerou um tsunami com ondas de 3 a 4 metros de altura no litoral de Kamchatka, segundo o ministro regional de Emergências, Sergei Lebedev.

Informações preliminares da imprensa estatal russa indicam que houve vários feridos, mas nenhum com gravidade. As ondas do tsunami gerado pelo sismo, produzido a 18 km de profundidade, também chegaram ao arquipélago do Havaí e à costa oeste dos Estados Unidos. Em Crescent City, na região norte do Estado americano da Califórnia, foram registradas ondas de 1,09 metros, segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos.

Dados do Serviço Geológico americano indicam que este é o sexto terremoto mais potente já registrado. A sismóloga Lucy Jones destaca que não se espera que o terremoto cause catástrofes em nenhum local do continente americano. Mas chama a atenção o fato de que ele ocorra novamente naquela área em forma de ferradura, com alta atividade sísmica. 90% dos terremotos do planeta "No Círculo de Fogo do Pacífico, ocorrem 90% de todos os terremotos do mundo e 80% dos tremores mais fortes", explicou, em entrevista anterior à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, o presidente-executivo do Instituto Geofísico do Peru, Hernando Taveras.