Carla Zambelli é presa na Itália: o que se sabe até agora

Deputada licenciada estava na lista da Interpol após ser condenada por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com auxílio de hacker

Condenada a 10 anos de prisão e à perda de mandato por invadir sistemas de mandados judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Zambelli havia ido para Itália sob o argumento de poderia ser protegida por ter cidadania italiana .

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Zambelli anunciou saída do Brasil e disse que se sentia protegida por sua cidadania italiana

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou no início de junho a prisão preventiva de Zambelli, após ela anunciar a saída do Brasil, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Dias depois, Moraes pediu que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição e determinou que a deputada começasse a cumprir a pena de prisão de forma definitiva. O ministro também pediu a inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol

A parlamentar havia pedido licença do cargo por 127 dias para tratar de "interesse particular", incluindo sete dias para tratamento de saúde, algo previsto no regimento da Câmara.

Na época, ela criticou as decisões do ministro, acusando Moraes de "rasgar o devido processo legal, ignorar a imunidade parlamentar e violentar a democracia".