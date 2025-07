Como direita radical japonesa cresceu com ajuda de Trump - e de turistas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No último domingo, um outrora obscuro partido de direita radical, o Sanseito, saltou de um para 15 assentos nas eleições, tornando-se um forte concorrente na cena política do Japão.

Com seu slogan "Japanese First" ("Japoneses em primeiro lugar", em tradução livre), inspirado no "America First" do presidente dos EUA, Donald Trump, ele realmente mexeu com os brios do Partido Liberal Democrático (LDP) e seu primeiro-ministro, Shigeru Ishiba.

Para ele, a última semana foi uma espécie de montanha-russa.

Na eleição, a coalizão governista do LDP perdeu a maioria na câmara alta do Parlamento japonês — após ter perdido o controle da câmara baixa no ano passado —, o que provocou pedidos de renúncia dentro do seu próprio partido.