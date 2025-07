Trem descarrila na Alemanha e deixa mortos e feridos; o que se sabe

Veículo saiu do trilho perto de Stuttgart, após uma tempestade

Um acidente com um trem no sudoeste da Alemanha deixou mortos e feridos, segundo a imprensa do país. Ainda não há confirmação sobre o número de vítimas.

A polícia disse à agência de notícias alemã DPA que pelo menos três pessoas ficaram feridas no acidente, ocorrido próximo a Riedlingen, na região de Stuttgart. Não foi divulgado o número de mortos.