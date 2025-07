As imagens dramáticas da chegada de alimentos a Gaza após Israel reduzir restrições: 'Não é suficiente'

Com a entrada dos primeiros caminhões com ajuda humanitária em Gaza, multidões cercam os veículos em busca de comida. Israel anunciou uma pausa diária de 10 horas em suas operações militares

Caixas com alimentos foram lançadas de aviões e também chegaram via terrestre, com a entrada de caminhões na Faixa de Gaza .

As forças militares israelenses disseram rejeitar "a falsa alegação [de que estejam provocando] a fome intencionalmente" e determinaram uma série de ações para facilitar a entrada de ajuda, mas organizações humanitárias e especialistas afirmam que os esforços seguem aquém do necessário.

Aviões da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos lançaram 25 toneladas de alimentos e suprimentos essenciais sobre Gaza, em uma operação conjunta que envolveu dois aviões C-130 jordanianos e uma aeronave emiradense.

Os lançamentos ocorreram em vários pontos do território sitiado. Segundo a TV estatal jordaniana, este foi o 127º lançamento aéreo do país desde o início da guerra, e o número sobe para 267 quando somadas as missões em parceria com outras nações.

EPA

Mais tarde, os primeiros caminhões com ajuda entraram no território. As imagens mostram cenas caóticas, com os veículos cercados por multidões de palestinos em busca de ajuda.