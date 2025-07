'Tiraram estilhaços do meu coração': os ímãs que estão salvando vidas na Ucrânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Marcas de sangue seco ainda são visíveis no estilhaço de um drone russo que se alojou em seu coração enquanto ele lutava no leste da Ucrânia.

"No início, eu nem percebi o que era. Achei que estava apenas com falta de ar, por baixo do meu colete à prova de balas", disse. "Eles tiraram estilhaços do meu coração."

Com o aumento da guerra de drones na Ucrânia, essas lesões estão se tornando cada vez mais comuns. Com frequência, os drones carregam armas e materiais que fragmentam e causam ferimentos por estilhaços mais complexos.

De acordo com os médicos militares ucranianos, os ferimentos por estilhaços são responsáveis hoje por até 80% dos traumas em campo de batalha.