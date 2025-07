O que contém a polêmica caixa de ajuda distribuída pela Fundação Humanitária de Gaza?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora a BBC não tenha conseguido ver essas caixas diretamente — desde que Israel impediu a entrada de jornalistas internacionais no território palestino —, a BBC Verify examinou fotos e outras informações compartilhadas pela FGH e conversou com especialistas em ajuda humanitária, que expressaram preocupação com o valor nutricional do conteúdo.

Getty Images Especialistas afirmam que as caixas podem conter uma fome imediata, mas que, se mantido por um longo período, seu atual valor nutricional pode provocar uma "fome oculta"

O que há nas caixas?

Nas redes sociais e na internet, circulam vídeos de palestinos mostrando o conteúdo das caixas, mas a FHG só compartilhou imagens nesta semana.

Duas fotos publicadas no X mostram, principalmente, alimentos secos que exigem água e combustível para serem cozidos, como macarrão, grão-de-bico, lentilhas e farinha de trigo.

Também mostram que as caixas incluem óleo de cozinha, sal e tahine (pasta de gergelim).