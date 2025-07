Crime na Europa 'importa' traficantes mexicanos para turbinar logística e lucro

Reuters Os cartéis mexicanos, especialmente o de Sinaloa, têm exportado conhecimento logístico para a Europa Em meados de maio deste ano, a Polícia Europeia (Europol) realizou uma operação na cidade de Marselha, no sul da França, para atingir as redes de tráfico de drogas que atuam com cada vez mais força no país. Em um primeiro comunicado, a Europol informou ter apreendido 216 quilos de metanfetamina, uma das drogas sintéticas que mais tem crescido no mercado do narcotráfico a nível mundial, junto com o fentanil.

Mas, com o avanço das investigações, as autoridades confirmaram um fenômeno que já vinham observando nos últimos anos: a presença direta — e cada vez maior — de cartéis mexicanos na produção de drogas sintéticas dentro do território europeu. A investigação já levou à prisão de 16 pessoas envolvidas na produção e distribuição das drogas e, segundo um relatório divulgado em junho, expôs os "fortes vínculos" dessas pessoas com o poderoso cartel de Sinaloa. "Os dois principais organizadores da rede (europeia) dependiam, em grande parte, do apoio logístico, da experiência e da preparação dos cartéis mexicanos. Os cartéis, por sua vez, dependiam de intermediários locais para consolidar suas operações e aumentar sua influência", afirma o relatório. Getty Images Operações policiais realizadas nos últimos anos encontraram cidadãos mexicanos trabalhando em laboratórios de droga na Europa Em pelo menos quatro operações de desmantelamento de laboratórios de droga, realizadas entre 2024 e 2025 na Espanha e na Polônia, houve participação de cidadãos mexicanos.

A diferença da operação em Marselha é que ela terminou com a prisão de cidadãos mexicanos diretamente envolvidos na instalação de laboratórios para a produção de drogas. Na Bélgica, também foram realizadas operações relacionadas a esse mesmo fenômeno. "O que as autoridades europeias estão vendo é um aumento do que se chama de 'método mexicano', ou seja, muitas organizações criminosas na Europa querem aproveitar toda a experiência logística de grupos poderosos como o cartel de Sinaloa", explica Laurent Laniel, diretor do Escritório de Crime, Precursores e Consumo de Drogas da União Europeia (EUDA, na sigla em inglês).

De fato, no relatório divulgado no mês passado, a Europol faz referência a um comunicado de 2022 em que a União Europeia, junto com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, alertava para uma mudança de tendência: já não se tratava mais do envio de drogas para a Europa, mas da construção de laboratórios de produção de drogas sintéticas em solo europeu. "Os especialistas de laboratórios mexicanos que chegam à União Europeia utilizam métodos de produção únicos e participam de etapas específicas da produção de metanfetamina", destacou o documento. Velhas ameaças, novas tendências Mas além de controlar o mercado de drogas ilícitas nos Estados Unidos, os cartéis mexicanos — especialmente os mais poderosos, como o de Sinaloa e o Jalisco Nova Geração — há décadas vêm tentando diversificar seus mercados. E, claro, a Europa ocupa o primeiro lugar dessa lista de novos territórios cobiçados.

Contudo, durante anos, eles encontraram obstáculos para entrar de forma definitiva nos países europeus. Primeiro, tentaram enviar cocaína para portos europeus, mas encontraram outros atores já consolidados ali, como os cartéis colombianos — especialmente os de Cali — e as máfias italianas. "Precisamos entender que o mercado de drogas na Europa, diferentemente dos EUA, tem mais atores disputando o controle. E isso faz com que seja muito mais difícil entrar nele", explica Ludmila Quirós, cientista política e especialista em tráfico de drogas na Europa na Universidade de Roma La Sapienza, na Itália.