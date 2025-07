Camboja x Tailândia: como conversa vazada fez escalar conflito que já deixou mais de 30 mortos

Reuters Hun Sen (esquerda) foi primeiro-ministro do Camboja e tinha relação próxima com Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro tailandês e pai da atual primeira-ministra Camboja e Tailândia têm um histórico de conflitos ocasionais. Os dois países compartilham uma longa fronteira coberta por floresta com áreas reivindicadas por ambos os lados. Já houve trocas de tiros sérias no passado – em 2008 e 2011, confrontos deixaram 40 mortos.

No entanto, esses episódios foram rapidamente contidos. Mesmo recentemente, em maio, após um incidente em que um soldado cambojano foi morto, os dois lados mostraram interesse em evitar mais violência, com reuniões entre comandantes do exército de cada país para reduzir a tensão. Mas, na última quinta-feira (24/7), a situação explodiu. Pelo menos 33 soldados e civis já foram mortos, enquanto milhares de tailandeses e cambojanos foram deslocados desde que os combates começaram.

Neste sábado (26/7), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que manteve conversas com os líderes dos dois países, que estariam buscando um "cessar-fogo imediato" após os confrontos na fronteira. O primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, confirmou "que, em princípio, o lado tailandês concordou com o cessar-fogo". Mas por que este confronto de fronteira – que começou depois que cinco soldados tailandeses ficaram feridos na explosão de uma mina terrestre na quarta-feira (23/7) – se transformou em algo muito maior?

As relações entre os dois países se deterioraram bruscamente no mês passado, quando o líder sênior do Camboja, o ex-primeiro-ministro Hun Sen, causou grande constrangimento à primeira-ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra ao vazar uma conversa telefônica entre eles sobre a fronteira em disputa. Na conversa, Paetongtarn o chamou de "tio" e criticou um de seus próprios comandantes militares, provocando indignação pública. Desde então, ela foi suspensa do cargo de primeira-ministra, e a Corte Constitucional da Tailândia está analisando uma petição por sua destituição. Não está claro por que Hun Sen decidiu fazer isso, rompendo uma relação pessoal próxima entre suas famílias que já durava décadas.

EPA A primeira-ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra foi suspensa no início de julho Muitas pessoas criticaram Paetongtarn pela conversa que teve com Hun Sen. Ela parecia acreditar que poderia resolver as diferenças apelando para a amizade dele com seu pai, o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. No passado, essa amizade foi usada pelos opositores de Thaksin para acusá-lo de colocar os interesses do Camboja acima dos da Tailândia. Em 2014, quando um governo liderado pela irmã de Thaksin, Yingluck, foi deposto por um golpe militar, Hun Sen permitiu que dezenas de seus apoiadores buscassem refúgio no Camboja.