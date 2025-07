O que é insuficiência venosa crônica, condição de saúde que afeta Trump

Kevin Dietsch/Getty Images A Casa Branca anunciou que Trump tem insuficiência venosa crônica Donald Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, anunciou a Casa Branca na quinta-feira (17/07), após dias de especulação a respeito de fotografias que mostram hematomas na mão do presidente dos Estados Unidos. Depois de apresentar inchaço nas pernas recentemente, Trump foi submetido a um "exame abrangente" que incluiu testes vasculares, de acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Leavitt disse que o hematoma na mão de Trump era consistente com "danos aos tecidos causados por apertos de mão frequentes" e pelo uso de aspirina — que, segundo ela, ele toma como "prevenção cardiovascular". Trump, de 79 anos, sempre elogiou sua boa saúde — e certa vez se descreveu como "o presidente mais saudável que já existiu". Getty Images Os hematomas nas mãos são consistentes com danos causados por apertos de mão frequentes e uso de aspirina, segundo a Casa Branca A insuficiência venosa crônica ocorre quando as veias das pernas não conseguem bombear o sangue para o coração, fazendo com que ele se acumule nos membros inferiores, que podem ficar inchados. As veias e válvulas "impulsionam o sangue para cima e para fora da perna", de volta para o coração, explica à BBC Meryl Logan, professora assistente de cirurgia vascular da Universidade do Texas em Austin, nos EUA.

O sangue que flui das pernas para o coração se move contra a gravidade, o que pode dificultar esse processo. "Portanto, a insuficiência venosa crônica acontece quando essas veias e válvulas não funcionam, e o sangue volta descendo para as pernas", diz ela. O presidente mais velho dos EUA já empossado Leavitt afirmou que não havia "nenhuma evidência de trombose venosa profunda ou doença arterial" — e que todos os resultados do exame estavam "dentro dos limites normais".

De acordo com uma nota do médico da Casa Branca, Sean Barbabella, divulgada para a imprensa, a condição é "benigna e comum", especialmente em pessoas com mais de 70 anos. Exames adicionais não mostraram "nenhum sinal de insuficiência cardíaca, comprometimento renal ou doença sistêmica" em Trump, afirmou Barbabella na nota, que confirmou as informações anunciadas por Leavitt. De modo geral, Trump está em "excelente estado de saúde", escreveu o médico.

Os fotógrafos capturaram o que pareciam ser as pernas inchadas de Trump durante a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa em Nova Jersey em 13 de julho, com fotos subsequentes tiradas no início desta semana mostrando hematomas em suas mãos durante uma reunião com o primeiro-ministro do Bahrein, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, na Casa Branca. Um hematoma na mão do presidente já havia sido fotografado durante uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron, em fevereiro. As pernas inchadas e os hematomas geraram especulações e rumores online de que o presidente poderia estar sofrendo de uma doença que não havia sido divulgada.