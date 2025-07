General reconhece autoria do plano 'Punhal Verde Amarelo', mas minimiza importância: 'Não passa de pensamento digitalizado'

General da reserva garantiu, em interrogatório no STF essa quinta-feira (24/07), que nunca teve a intenção de compartilhar o conteúdo do plano com ninguém.

"É um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento... Uma análise de risco que eu fiz e, por um costume próprio, resolvi inadvertidamente digitalizar", afirmou o general, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro , de quem era homem de confiança.

Fernandes, que é réu e está preso desde novembro de 2024, minimizou a importância do documento — destacando que se tratava de "pensamentos digitalizados", fruto de sua "visão militar", nunca compartilhados com outras pessoas.

De acordo com o general, ele imprimiu o documento "para não forçar a vista" com telas e "logo depois" o rasgou.

Ainda segundo Fernandes, foi coincidência que, segundo as investigações, ele tenha impresso o material no Palácio do Planalto (local de trabalho do presidente) e, 40 minutos depois, tenha entrado no Palácio da Alvorada (residência oficial do presidente).

O juiz auxiliar que conduziu o interrogatório, Rafael Henrique, perguntou se essa movimentação indica que o general estava levando o documento para alguém.