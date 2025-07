A briga de Macron com influencer Candance Owens, que espalha boato sobre esposa do presidente francês

Owens espalhou a teoria da conspiração para seu público, incluindo quase 7 milhões de seguidores no X (antigo Twitter). No início deste ano, ela lançou uma série de vídeos intitulada "Becoming Brigitte" ("Tornando-se Brigitte", em tradução livre).

De acordo com a legislação dos EUA, os Macron vão ter que provar "malícia real" — o que significa que a ré sabia que a informação era falsa, mas a publicou ou transmitiu mesmo assim.

Em setembro, um tribunal francês considerou duas mulheres culpadas de difamação por espalharem alegações falsas sobre Brigitte Macron. No entanto, esta decisão foi anulada em recurso no início deste mês, de acordo com a imprensa local.

Owens é casada com George Farmer, um empresário britânico-americano, filho de Michael Farmer, membro da Câmara dos Lordes - a câmara alta do parlamento do Reino Unido - e ex-tesoureiro do Partido Conservador, que se distanciou de algumas das opiniões da nora.