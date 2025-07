Por que Índia está preocupada com construção da maior represa do mundo na China

Getty Images A represa está situada no cânion de Yarlung Tsangpo, considerado o maior e mais profundo cânion terrestre do mundo As autoridades chinesas começaram a construir o que vai ser a maior represa hidrelétrica do mundo em território tibetano — um projeto que despertou preocupações na Índia e em Bangladesh. No sábado (19/7), o primeiro-ministro da China, Li Qiang, presidiu uma cerimônia que marcou o início da construção da barragem no Rio Yarlung Tsangpo, de acordo com a imprensa local.

O rio flui pelo Planalto Tibetano — e o projeto gerou críticas por seu possível impacto sobre milhões de indianos e bengalis que vivem a jusante, assim como sobre o meio ambiente e os tibetanos locais. Pequim afirma que o projeto, com um custo estimado de 1,2 trilhão de yuans (cerca de R$ 928 bilhões), vai priorizar a proteção ecológica e impulsionar a prosperidade local. Quando concluído, o projeto — também conhecido como Estação Hidrelétrica de Motuo — vai superar a barragem de Três Gargantas como a maior do mundo, e vai ser capaz de gerar três vezes mais energia. Especialistas e autoridades têm manifestado receio de que a nova represa permitiria à China controlar ou desviar o Rio Yarlung Tsangpo, que flui em direção ao sul, para os Estados indianos de Arunachal Pradesh e Assam, assim como para Bangladesh, onde deságua nos rios Siang, Brahmaputra e Jamuna.

Um relatório de 2020 publicado pelo Lowy Institute, um think tank com sede na Austrália, observou que "o controle sobre esses rios [no Planalto Tibetano] oferece efetivamente à China um estrangulamento sobre a economia da Índia". Em entrevista à agência de notícias PTI no início deste mês, o ministro-chefe de Arunachal Pradesh, Pema Khandu, manifestou preocupação de que os rios Siang e Brahmaputra poderiam "secar consideravelmente" quando a barragem fosse concluída. Ele acrescentou que a represa "vai causar uma ameaça existencial às nossas tribos e meios de subsistência", e disse: "Isso é muito grave porque a China pode até usar isso como uma espécie de 'bomba de água'".

"Suponha que a represa seja construída, e eles liberem água de repente, todo o nosso cinturão de Siang vai ser destruído", ele adverte. "Em particular, a tribo Adi e grupos semelhantes... veriam todas as suas propriedades, terras e, especialmente, a vida humana, sofrerem efeitos devastadores." Em janeiro, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia informou que o país havia manifestado sua preocupação em relação ao impacto das megabarragens à China, e pedido a Pequim que "garantisse que os interesses dos Estados a jusante" não fossem prejudicados. Eles também enfatizaram a "necessidade de transparência e consulta com os países a jusante". A Índia planeja construir uma barragem hidrelétrica no Rio Siang, que atuaria como uma proteção contra a liberação repentina de água da represa da China, e evitaria inundações em suas áreas.