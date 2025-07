Mais de 100 agências humanitárias relatam 'fome generalizada' em Gaza; Israel culpa Hamas

Comunicado divulgado pelas organizações pede suspensão de todas as restrições e uma resposta humanitária liderada pela ONU.

Mais de 100 organizações humanitárias , entre elas Save the Children, Oxfam e Médicos sem Fronteiras, publicaram um comunicado conjunto em que denunciam o que classificam como "fome generalizada" em Gaza .

Getty Images Segundo relatos, mães têm implorado por leite em fórmula na porta dos hospitais para alimentar seus bebês com fome

"A cada manhã, a mesma pergunta ecoa em Gaza: 'Será que vou comer hoje?'."

Um trabalhador humanitário, que presta apoio psicossocial no território, falou do impacto devastador sobre as crianças.

"Elas dizem aos pais que querem ir para o céu, porque ao menos lá tem comida", destacam as agências.

A ONU declarou na terça-feira (22/07) que as forças israelenses mataram mais de 1.000 palestinos que tentavam obter ajuda alimentar desde que uma entidade controversa, respaldada pelos Estados Unidos e Israel, a Fundação Humanitária de Gaza, iniciou suas operações no fim de maio, substituindo uma ampla resposta humanitária coordenada pela ONU.