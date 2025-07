O que diz único ministro a votar contra tornozeleira e veto a redes sociais a Bolsonaro: 'Desproporcional'

Getty Images Luiz Fux foi único ministro da Primeira Turma que votou contra medidas de Moraes de restrição a Bolsonaro Os cinco juízes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram na segunda-feira (22/07) a votação sobre as medidas restritivas propostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pela decisão do ministro, que foi anunciada na sexta-feira passada (18/07), além de não poder usar suas redes sociais, Bolsonaro deve cumprir recolhimento domiciliar entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira e em tempo integral nos fins de semana e feriados.

O ex-presidente também passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e nem se aproximar de sedes de embaixadas e consulados. Na segunda-feira, Moraes emitiu um novo despacho em que dá mais detalhes sobre as restrições impostas a Bolsonaro. Moraes determinou que o ex-presidente não pode aparecer em áudios, vídeos e entrevistas, seja na imprensa, seja em redes sociais suas ou de terceiros. Na noite de segunda-feira, o ministro do STF determinou que a defesa de Bolsonaro explique em até 24h, sob pena de prisão, por que o ex-presidente apareceu em um vídeo publicado horas antes nas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair. Nas imagens, o ex-presidente aparece mostrando a tornozeleira eletrônica e chamando o equipamento de "símbolo da máxima humilhação".

Na decisão sobre as restrições à Bolsonaro, em julgamento que começou na sexta-feira, votaram no STF em favor das medidas impostas por Moraes os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Apenas um ministro foi contra as medidas de Moraes sobre Bolsonaro: o ministro Luiz Fux — que citou problemas na decisão referentes à liberdade de expressão e proporcionalidade das restrições. Fux disse que as medidas cautelares impostas por Moraes, que incluem "impedimento prévio [...] de utilização de [...] todas as redes sociais", estão em confronto "com a cláusula pétrea da liberdade de expressão".

O ministro disse ainda que: "a amplitude das medidas impostas [pela decisão de Moraes] restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação", sem que tenha havido a demonstração dos requisitos para medidas cautelares.

mesmo quando não há prisão, "é indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida para a aplicação da lei penal".

"não se vislumbra nesse momento a necessidade, em concreto, das medidas cautelares impostas.

"as medidas de coerção e de restrição devem obedecer ao princípio da proporcionalidade". A decisão de Moraes Na sua decisão que impôs medidas restritivas a Bolsonaro, Alexandre de Moraes disse que enxerga "indícios suficientes e razoáveis" do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, que criminaliza a tentativa de influenciar o resultado de um processo por meio de violência ou grave ameaça. O magistrado cita o alinhamento de Bolsonaro com seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para intimidar autoridades com a busca de sanções do governo dos Estados Unidos contra integrantes do STF, Procuradoria Geral da República e da Polícia Federal que atuam na investigação e julgamento da tentativa de golpe de Estado em 2022.

Moares cita publicações em redes sociais e entrevistas que incluem ameaças de punições pelos EUA, como a cassação de visto, bloqueio de bens e proibição de relações comerciai. Os EUA acabaram por anunciar a revogação do visto de Moraes. Segundo Moraes, essas manifestações visam intimidar os agentes públicos, sob a alegação de perseguição política. As publicações se dão, sobretudo, em postagens em redes sociais, que reverberam em outros canais de mídia, bem como em entrevistas diretas a veículos de imprensa, diz o magistrado, que inseriu um print de entrevista de Eduardo na CNN em que o deputado diz esperar sanções ao Brasil.