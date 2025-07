Brasileiros se unem para defender 'Pix amado' de ataques de Trump, diz Financial Times

Getty Images Jornal destacou como brasileiros estão unidos em torno do seu "amado sistema de pagamentos" Os brasileiros estão se unindo em torno de seu "amado sistema de pagamentos" Pix contra os ataques do presidente americano, Donald Trump, afirma uma reportagem publicada na segunda-feira (21/07) no jornal britânico Financial Times. "É um dos grandes sucessos de fintech do mundo, usado diariamente por pobres e bilionários, mas o sistema de pagamento instantâneo brasileiro Pix agora caiu em desgraça junto ao presidente dos EUA, Donald Trump", afirma o texto escrito pelo correspondente do jornal em São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Pix seria um dos mecanismos que estariam sob investigação de "práticas comerciais desleais" do Brasil contra os EUA. A investigação é parte de medidas do governo Trump contra o Brasil — que incluem também tarifas de 50% em cima de produtos brasileiros exportados para os EUA. O jornal destacou o clima de tensão entre Brasil e EUA, mas disse que "Brasília reservou uma raiva particular aos ataques ao Pix, que é universalmente amado pelos brasileiros por oferecer pagamentos instantâneos, gratuitos e fáceis". O Financial Times cita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse que o Brasil não aceitará ataques ao Pix, "que é patrimônio do nosso povo". "O governo lançou uma campanha nas redes sociais com o slogan 'PIXéNosso, My Friend', sugerindo que os EUA sofrem um 'ataque de inveja' em relação ao 'sistema seguro, protegido e gratuito' do Brasil."