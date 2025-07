As vozes na cabine do piloto que alimentam controvérsia sobre o acidente da Air India

Getty Images O voo 171 da Air India caiu em um bairro movimentado em Ahmedabad Quando o relatório preliminar sobre o acidente do voo 171 da Air India — que matou 260 pessoas em junho — foi divulgado, muitos esperavam que ele apresentasse algum tipo de conclusão. Em vez disso, o documento de 15 páginas alimentou uma série de especulações. Pois, apesar do tom comedido do relatório, um detalhe continua a assombrar os investigadores, os analistas do setor de aviação e o público em geral.

Segundos após a decolagem, ambos os interruptores de controle de combustível do Boeing 787 mudaram abruptamente para a posição "cut-off" (desligar), cortando o fornecimento de combustível para os motores, e causando perda total de potência — uma ação que normalmente só é realizada após o pouso. A gravação de voz da cabine de comando capta um piloto perguntando ao outro por que ele "desligou" o combustível, ao que a pessoa responde que não fez isso. A gravação não esclarece quem disse o quê. No momento da decolagem, o copiloto estava pilotando a aeronave, enquanto o capitão estava supervisionando. Os interruptores voltaram à sua posição normal durante o voo, acionando a reativação automática do motor. No momento do acidente, um motor estava recuperando propulsão, enquanto o outro havia sido religado, mas ainda não havia recuperado a potência. O avião ficou no ar por menos de um minuto antes de cair em um bairro na cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia. Várias teorias especulativas surgiram desde a divulgação do relatório preliminar — a expectativa é de que um relatório completo seja apresentado em cerca de um ano.

O Wall Street Journal e a agência de notícias Reuters informaram que "novos detalhes na investigação do acidente da Air India no mês passado estão mudando o foco para o piloto mais experiente na cabine de comando". O jornal italiano Corriere della Sera publicou que suas fontes afirmaram que o copiloto perguntou repetidamente ao capitão por que ele "desligou os motores" Sumeet Sabharwal, de 56 anos, era o capitão do voo, enquanto Clive Kunder, de 32, era o copiloto que estava no comando do avião. Juntos, os dois pilotos tinham mais de 19 mil horas de experiência de voo — quase metade delas no Boeing 787. Ambos haviam passado em todos os exames médicos pré-voo antes do acidente.

É compreensível que a onda de vazamentos especulativos tenha incomodado os investigadores e irritado pilotos indianos. Na semana passada, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB, na sigla em inglês), o principal investigador, declarou em comunicado que "certos setores da mídia internacional estão tentando repetidamente tirar conclusões por meio de reportagens seletivas e não verificadas". E descreveu essas "ações [como] irresponsáveis, especialmente enquanto a investigação continua em andamento". Jennifer Homendy, presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB, na sigla em inglês), que está auxiliando na investigação, disse no X (antigo Twitter) que as reportagens da imprensa eram "prematuras e especulativas", e que "investigações dessa magnitude levam tempo".

Na Índia, a Associação de Pilotos Comerciais do país condenou a pressa em culpar a tripulação, classificando como "imprudente" e "profundamente insensível", e pedindo moderação até a publicação do relatório final. Sam Thomas, chefe da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas da Índia (ALPA Índia), disse à BBC que "a especulação triunfou sobre a transparência", enfatizando a necessidade de analisar o histórico de manutenção e a documentação da aeronave junto aos dados da caixa-preta. No centro da controvérsia, está o breve trecho da gravação de voz da cabine de comando que consta no relatório — a transcrição completa, esperada no relatório final, deve esclarecer melhor o que realmente aconteceu.