Avião de passageiros faz 'manobra agressiva' para evitar colisão com bombardeiro B-52 nos EUA

Mondadori Portfolio via Getty Images Piloto da Delta Air Lines se preparava para pousar na Dakota do Norte quando avistou um bombardeiro vindo em sua direção

Um piloto da Delta Air Lines foi obrigado a realizar uma "manobra agressiva" para evitar uma possível colisão no ar com uma aeronave militar dos Estados Unidos antes de pousar no estado de Dakota do Norte.

Segundo a Delta Air Lines, o voo número 3788 operado pela companhia SkyWest voava de Minneapolis, Minnesota, para Minot, na Dakota do Norte, na última sexta-feira (18/07).