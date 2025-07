A surpreendente mobilidade do útero e por que ela é fundamental para o sistema reprodutor feminino

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os tratamentos incluíam fumigar a parte inferior do corpo com ervas aromáticas para atrair o útero para baixo, cheirar odores penetrantes para afastá-lo do peito e colocar peso sobre o abdômen para evitar que o útero subisse.

O casamento e a gravidez eram prescritos como remédios, diante da crença de que um útero ativo era feliz e bem-comportado.

No século 18, os avanços da anatomia e dissecação começaram a refutar a ideia de que o útero poderia se deslocar fisicamente. Contudo, o mito do útero errante perdurou até o início do século 20 no diagnóstico de "histeria feminina", uma condição geral sem evidências para englobar diversos sintomas.

Embora o útero não vague como um balão na cavidade torácica, ele muda de posição. E isso é importante. A mobilidade é essencial para a fertilidade, a menstruação, a gravidez e a saúde pélvica.